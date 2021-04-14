Люди с рыжим цветом волос всегда выделяются из толпы. Статистика утверждает, что количество рыжих людей составляет всего 1-2% от всего населения планеты. "Рамблер" выяснил, почему люди рождаются рыжими и чем они отличаются от остальных.

Эксперты уверены, что за цвет волос и бледную кожу отвечает мутация гена MC1R, который влияет на выработку красноватого типа меланина – феомеланин. Если оба родителя имеют подобный генетический вариант, ребенок родится рыжим лишь в 25%. Если один родитель рыжий, то ребенок будет рыжим в 50%, а если оба родителя, то в 100%.

Исследования доказывают, что рыжеволосые люди чаще требуют более сильную анестезию, чем блондины или брюнеты. Скорее всего, мутация организма влияет на активность эндорфинов, которые купируют боль. болеутоляющими нашего организма.

А также мутация влияет на то, что рыжие более чувствительными к ощущению холода и тепла относительно других людей. И даже их вспыльчивый характер объясняет необычный набор генов. Мутация влияет на функции надпочечников, которые больше производят адреналина и позволяют быстрее его использовать.