Гениальные шизофреники, изменившие мир

Пять человек из тысячи больны шизофренией. Этот недуг в равной степени распространен у мужчин и женщин. А первые описания шизофреноподобных симптомов можно встретить уже в XVII веке до нашей эры, в «Книге Сердец» — части древнего египетского папируса Эберса. Кто же из гениальных людей болел шизофренией?

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Филип К. Дик

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Считается, что легкая форма шизофрении была у писателя Филипа К. Дика, прославившегося скай-фай-романами «Мечтают ли андроиды об электроовцах», по которому сняли фильм «Бегущий по лезвию бритвы», и «Воспоминания оптом и в розницу», который лег в основу фильма «Вспомнить всё». Некоторые полагают, что именно болезнь помогла автору создать подобные сюжеты книг.

Считается, что большую часть картин нидерландский художник-постимпрессионист создал в тот момент, когда у него участились шизофренические припадки. В это время он творил по несколько картин в день и мог не спать целыми сутками.

Фридрих Вильгельм Ницше

Исследователи сходятся во мнении, что этот известный философ без гражданства был обладателем пугающего диагноза — «ядерная мозаичная шизофрения». В настоящее время эту хворь называют одержимостью, а самым ярким ее симптомом является мания величия. Вероятнее всего, именно шизофрения послужила импульсом к идее о сверхчеловеке.

Николай Васильевич Гоголь

Исследователи творчества и жизни Гоголя считают, что он страдал шизофренией, которая была дополнена периодическими приступами психоза и клаустрофобии. Николая Васильевича часто посещали звуковые и зрительные галлюцинации. Именно на их основе писатель создал некоторых героев своих произведений. Апатия и депрессия резко сменялись периодами чрезмерной активности и вдохновения. О себе писатель говорил, что органы в его теле смещены или вовсе расположены вверх ногами.

Исаак Ньютон

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Часть исследователей полагает, что Исаак Ньютон страдал от шизофрении и биполярного расстройства. Он был гениальным математиком и физиком, но с ним было очень сложно разговаривать и настроение его менялось ежечасно.

Парвин Баби — индийская актриса

Знаменитая индийская актриса, которая уже в тридцатилетнем возрасте начала лечиться от шизофрении. Считалась самой гламурной актрисой Болливуда. Обвиняла ЦРУ , КГБ, Моссад в том, что те хотят ее смерти.

Александр Николаевич Скрябин

Александр Николаевич был человеком мнительным и крайне религиозным. Пугал родных и друзей резкими изменениями в настроении, а также своими взглядами на все происходящее. Помимо неповторимой музыки, к его заслугам относится первое в истории использование и популяризация цветомузыки. По мнению врачей, Александр Николаевич страдал шизофренией.

Майя Мякила

Шведская художница, которой поставлен диагноз «шизофрения». Она проживает в небольшом городке Норркопинг. Ее рисунки также изучают лечащие врачи. Считается одной из самых провокационных художниц современности.

Джон Нэш

Джон Форбс Нэш-младший — известный американский математик, который работал в области теории игр, а также дифференциальной геометрии. Является лауреатом Нобелевской премии по экономике 1994 года. Общественности известен благодаря фильму «Игры разума», снятому о его жизни. Примечательно, что Джон Нэш смог смириться со своей болезнью и научился не обращать внимания на ее проявление, что врачи первоначально посчитали улучшением. Погиб в автокатастрофе в мае 2015 года.

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Американская фотомодель Бетти Пейдж является секс-символом 50 х годов прошлого века. Снималась в жанрах эротика, фетиш и пин-ап.

В 1958 году Пейдж заинтересовалась религией, в 1959 м становится христианкой. В дальнейшем она активно работала в христианских организациях.