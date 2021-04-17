Привычки японцев-долгожителей, которые помогают им не стареть

Япония занимает первое место в рейтинге долгожителей. Средняя длительность жизни японцев составляет 84,3 года. В России этот показатель на десять лет ниже. "Рамблер" выяснил, что именно помогает японцам-долгожителям.

Фото: Рамблер Рамблер

Еда

Японцы практически не едят красное мясо и редко употребляют молочные продукты. Основу рациона составляет рыба, которая богата аминокислотами.

В каждом холодильнике страны есть тофу, соевые бобы эдамаме и маста мисо. Вся польза этих продуктов заключается в растительном белке и отсутствии животных жиров.

Помимо этого, японцы постоянно едят водоросли, которые богаты витаминами и минералами. Легкая и питательная пища не провоцирует накапливание холестерина и помогает избежать развития заболеваний сердца.

Поиск Икигаи

Икигаи — это что-то вроде смысла жизни. Социологи уже давно выяснили, что дольше живут те люди, у которых есть интерес к жизни и поиск смысла может этот интерес провоцировать.

Японцы живут по системе четырех шагов. Первый шаг заключается в том, что человек делает то, что действительно хорошо получается делать. Далее идет деятельность ради денег, потом деятельность ради удовольствия, а затем деятельность ради улучшения мира.

В идеале занятие всей жизни должно подходить под все четыре критерия. Но иногда получается развивать

Социализация и зарядка

Забота о пожилых членах семьи — важная японская традиция. В одном доме часто живут члены семьи из нескольких поколений. Ежедневное общение с детьми помогает взрослым оставаться в тонусе.

Одинокие японцы из жизни тоже не выпадаают, в стране есть множество «пенсионерских» клубов и спортивных кружков. Пожилые люди общаются, занимаются полезными делами и даже финансово поддерживают друг друга.