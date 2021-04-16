Ставший моделью рабочий завода раскрыл подробности карьеры

Россиянин, который бросил работу на заводе и стал манекенщиком, раскрыл подробности своей модельной карьеры. Интервью с мужчиной публикует Telegram -канал LIFE SHOT.

Фото: Telegram-канал Life Shot Telegram-канал Life Shot

23-летний Даниил Черепахин рассказал журналистам, что жил в поселке в Свердловской области и после возвращения из армии начал работать электриком на заводе. По его словам, на улице он случайно познакомился с девушкой, которая уже работала манекенщицей, и в шутку спросил у нее, есть ли у него шансы попасть в модельную индустрию.

В интервью россиянин объяснил, что через месяц модель пригласила его на рекламную съемку для местного шоурума. «И я подумал: "А что, так можно было?"» — признался Черепахин и добавил, что после фотосессии он решил похудеть и сбросил семь килограммов.

Вскоре с мужчиной связался фотограф из Екатеринбурга, и его пригласили в крупное модельное агентство. Манекенщик пожаловался, что в связи с пандемией коронавируса ему не могли предоставить работу за границей. По этой причине Черепахину предложили переехать в Москву, чтобы он имел возможность дальше развивать свою карьеру.

«Теперь у меня расписана вся неделя, и сейчас я начинаю неплохо зарабатывать», — признался уралец.