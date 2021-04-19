Познер объяснил, почему женщины в России лучше мужчин

Телеведущий Владимир Познер
рассказал о преимуществах российских женщин перед мужчинами. Своим мнением журналист поделился в интервью для YouTube-канала Masters of Taste.
Фото: @pozneronline@pozneronline
Познер назвал Россию женской страной и признался, что предпочитает матриархат:
"Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно"
По мнению телеведущего, российские женщины необыкновенно сильные и красивые:
"Мужчин красивых немного, на мой взгляд. Они ноющие, они пьющие, женщины их поддерживают. Женщина и дома, и на работе, и дети".
Этим Познер объяснил тот факт, что иностранцы хотят жениться на россиянках, а иностранные женщины выйти замуж за местных мужчин — нет.
Кроме того, журналист раскритиковал русские пословицы "курица не птица, баба не человек", "баба с возу — кобыле легче":
"Это же ведь черт знает что на самом деле".