Лилли Кристин — женщина-кошка, сводившая с ума миллионы мужчин

Танцовщица, модель и актриса Лилли Кристин (Lil­ly Chris­tine) до появления Мэрилин Монро была той самой эталонной блондинкой для миллионов поклонников со всего мира. Эту женщину называли The Cat Girl – «девушка-кошка», за ее невероятную пластику и сексуальность. К сожалению, Лилли ушла из жизни очень рано и сегодня мало кто о ней помнит. (Осторожно! Обнаженная натура).

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Большинству пользователей интернета знакома старая фотография из мужского журнала, на которой запечатлена белокурая загорелая красавица с белом топе и шортах. Снимок выглядит как иллюстрация в стиле пинап и является типичным для середины XX столетия. Но мало кто знает, как зовут девушку на фото и еще меньше людей вспомнят, чем она известна.

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Настоящее имя Лилли Кристин – Марта Тереза Помпендер. Она родилась 17 декабря 1923 года в Дюнкерке, штат Нью-Йорк. Долгие годы ходили слухи, что родители белокурой красотки выходцы из Скандинавии, но на самом деле отец Марты был итальянцем, а мать – полькой.

Танцевать Марта Помпендер начала еще в детстве, но на большую сцену вышла достаточно поздно, в 25 лет. Это произошло в известном кабаре Pri­ma 500 в Новом Орлеане, штат Луизиана в 1948 году. Именно для дебюта на сцене и был придуман звучный псевдоним и провинциалка Помпендер превратилась в звезду Лилли Кристин.

Для своего репертуара девушка выбирала зрелищные, экзотические танцы, например ее фирменным номером был «Танец любви вуду» с африканскими и карибскими мотивами.

Свое прозвище The Cat Girl Лилли получила также благодаря необычному номеру – «Танцу крадущейся кошки», который она исполнила в бродвейской постановке музыкального ревю «Шоу Майкла Тодда», проходившей с 28 июня 1950 года по 24 февраля 1951 года в Театре Зимнего сада в Нью-Йорке.

После того как к Кристин пришел успех на сцене, ее заметили популярные американские мужские журналы. Предложения о фотосессиях поступали непрерывно и звезда Бродвея снималась для таких изданий как «Modern Man», «Cover Girls», «Rogue» и многих других.

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Появлялась Лилли несколько раз и в кино. Она исполнила роли второго плана в кинокартинах «Два парня из Техаса», «Моя дикая ирландская роза», «Два парня из Милуоки» и «Улыбка ирландских глаз». Но карьера в кино была не для Лилли – ее полностью занимала карьера танцовщицы.

Выступления эффектной блондинки собирали огромные залы в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Майами, Новом Орлеане и Хьюстоне, а фото в сценических костюмах украшали кабины траков дальнобойщиков, каюты военных крейсеров и залы пабов.