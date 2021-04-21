Как принц Филипп полвека изменял королеве Елизавете

Супружеская неверность не повод для развода, если жена – королева. Корона лишает женщину права на ревность, истерики и развод Королева Елизавета II и принц Филипп прожили вместе 73 года. Кажется невероятным, что семейный союз может быть настолько долгим, однако не все в этом браке было гладко. Мало кто знает, что муж королевы не мог похвастаться верностью и хорошей репутацией в глазах британского народа.

Мы узнали немного больше информации, чем публикуют на официальных страницах королевства в социальных сетях. И эти данные вас точно удивят.

Филипп и Пэт Кирквуд

Филипп и Елизавета сочетались браком в 1947 году. Однако уже через год, в 1948 м, мужа королевы заподозрили в тайной связи с актрисой Пэт Кирквуд. В то время королева была беременна первенцем – принцем Чарльзом . Пэт была одной из самых дорогих актрис Лондона, кинокритик Кеннет Тайнен называл ее ноги «восьмым чудом света».

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Филипп и Кирквуд познакомились в одном из театров Вест-Энда. После выступления Пэт мужчина решил заглянуть к ней в гримерку. Все началось с беседы, затем Пэт и ее друг пригласили принца в ресторан Les Ambas­sadeurs, а затем на танцы, которые закончились под утро. После вечеринки Филипп и Пэт остановились у друга актрисы. По свидетельствам прислуги, между принцем и актрисой точно что-то было. В то же время сама Кирквуд опровергала любовную связь с принцем.

Филипп и Элен Корде

Элен была подругой детства Филиппа, ее родители дали приют семье принца после побега из Греции. Поговаривали, что Филипп был влюблен в Элен, а его дядя Дики отправил юношу в Дартмут, чтобы разлучить с любимой и женить на королеве. Спустя время Элен заявила о разрыве отношений с Филипом, а затем и о свадьбе.

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Известно, что принца эта новость весьма расстроила, позже он даже признавался, что Элен разбила его сердце. Прошло два года, брак Корде распался, и уже после этого она родила двоих детей, не объявляя имени их отца. Интересно, что именно Филипп стал крестным малышей. Это стало причиной слухов относительно его вероятного отцовства.

Филипп и другие женщины (и не только)

Об изменах мужа королевы слухи ходят до сих пор. В частности, ему приписывали романы с писательницей Дафной дю Морье, актрисой Мерл Оберон , телеведущей Кейти Бойл и даже с принцем Стивеном Уордом

В прессе мелькала информация, что принц Уорд устраивал шумные вечеринки, на которых Филипп исполнял роль официанта, подавая гостям напитки и еду. Особенностью этих мероприятий было то, что все официанты были обнаженными и носили фартуки, едва прикрывающие интимные места. Филиппа на этих вечеринках называли «человеком в маске», а пресса прозвала его «голым официантом». Однако до сих пор никаких доказательств для подтверждения этого факта нет.

Биограф Филиппа писала, что мужу королевы всегда нравились красивые женщины, причем значительно его моложе.

Брак по расчету?

В середине 1980 х годов принц Филипп сделал громкое заявление своему биографу Бэзилу Бутройду, что он женился на Елизавете по расчету, а не из высоких чувств. Принц пошел на этот шаг, потому что устал от бедности и отсутствия собственного дома. А королева сходила с ума по привлекательному молодому принцу.