Советский военный, предотвративший ядерную войну

В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года мир стоял на пороге потенциальной ядерной катастрофы. К счастью удалось предотвратить ужасное событие. И сделал это один человек — советский офицер Станислав Петров . Историю спасения мира от ядерной войны читайте в материале “Рамблера”.

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Станислав Петров, подполковник советских сил противовоздушной обороны, заступил на дежурство в командном пункте системы предупреждения ракетного нападения войск ПВО “Серпухов-15” в ночь на 26 сентября 1983 года. Поначалу дежурство было спокойным, ничто не предвещало того, что произошло, когда стрелки часов миновали отметку в полночь.

В 0:15 поступил тревожный сигнал системы оповещения о ракетно-ядерных ударах: с территории США запущены пять баллистических ракет, каждая из которых несет по 10 ядерных боеголовок, а целью ракеты является СССР.

Согласно уставу, Петров должен был немедленно сообщить о поступившем сигнале руководству. В условиях напряженных отношений между двумя державами можно было не сомневаться, что за докладом последовал бы приказ об ответном запуске советских ракет. Петров, проигнорировав инструкцию, не доложил о поступившем сигнале.

В считанные минуты офицер проанализировал ситуацию. Он знал (всех советских военных инструктировали), что в случае настоящей атаки со стороны США ракеты должны были быть запущены с нескольких баз. Нелогично было выпускать всего несколько ракет, да еще и с одной точки. Атака должна была быть массовой. Петров решил, что система обнаружения ракет дала сбой, о чем и доложил руководству. Это решение оказалось верным: выяснилось, что датчики среагировали на солнечные блики, отразившиеся от облаков, приняв их за огненный след ракеты.

Фактически Петров спас мир от ядерной катастрофы, которая могла случиться по недоразумению. Подполковника поначалу хотели наградить, но в итоге не только не поблагодарили, но и объявили ему выговор за незаполненный журнал. Причина была проста: признать на всю страну несовершенство новой системы обнаружения ракет означало расписаться в собственных промахах. Делать этого, разумеется, никому не хотелось. Дело засекретили, Петрова не наградили, наказывать создателей системы раннего обнаружения ракет тоже не стали.

До 1993 года инцидент в “Серпухове-15” оставался государственной тайной. В 1998 году об этой истории вышла небольшая заметка в одной из немецких газет, после чего и стала известна всему миру.

В 2006 году американская “Ассоциация граждан” мира вручила Станиславу Петрову награду: статуэтку с надписью “Человеку, предотвратившему ядерную войну”. В феврале 2012 года Петров получил престижную премию в области немецких СМИ, а через год, 17 февраля 2013 года стал лауреатом Дрезденской премии, которую присуждают за предотвращение вооруженных конфликтов.