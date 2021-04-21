Женщины, которые внезапно получили мировую славу

Их жизнь перевернулась буквально в одно мгновение.

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Мы много читаем историй о том, как упорный труд приводит человека на вершину, но ведь бывают и случаи, когда слава и успех настигают внезапно. Конечно, такие случаи лишь исключения из правил, однако, не будем отрицать, что творческий успех непредсказуем, и кто знает, о ком мы будем говорить в ближайшее время. А пока давайте вспомним женщин, которые буквально проснулись знаменитыми, естественно, благодаря своему таланту.

Джоан Роулинг

Скучный мир обычной бр итанской домохозяйки п еревернулся буквально в одно мгновение. Будучи тридцатилетней женщиной, оставшейся одной с двумя детьми, Джоан впала в настоящую депрессию, так как понятия не имела, что делать дальше, ведь работу найти не получалось, а пособия не хватало на троих человек.

От отчаяния Роулинг села за написание истории о юном волшебнике в надежде продать этот сюжет крупным издательствам. Но и тут Джоан ждал провал — больше дюжины издательств сказали ей «нет». И лишь одно издательство дало «зеленый свет» работе матери-одиночки.

Сегодня трудно представить, как бы мы жили без волшебной истории о Гарри Поттере

Вера Вонг

Сегодня дизайнерским талантом Веры Вонг восхищается весь мир, голливудские звезды занимают очереди, чтобы получить платье работы Вонг для главного события в жизни — свадьбы, а ведь когда-то Вера Вонг просто осваивала фигурное катание и делала робкие шаги в журналистике.

Уже после сорока женщина задумалась — а в чем же ее призвание? Примерно в это время она начала делать первые наброски будущих платьев, за которые скоро «сражались» самые влиятельные люди планеты.

Сегодня Вера Вонг является одной из самых богатых женщин мира моды и принимает участие в самых ярких и крупных показах в качестве эксперта и члена жюри. Вдохновляющий пример, не так ли?

Сьюзан Бойл

Еще одна счастливица, талант которой заметили довольно поздно. Легендарное выступление Сьюзан на британском шоу посмотрел, наверное, каждый второй человек на планете. К слову, некоторые судьи на шоу не восприняли женщину всерьез но лишь до того момента, как Бойл начала петь.