История мальчика, всю жизнь прожившего в стерильном пузыре

Дэвид Веттер родился с генетическим нарушением. 12 лет он прожил в медицинском пузыре, только один раз за это время вышел из него — и вскоре после этого скончался. "Рамблер" расскажет историю мальчика, который вызвал мировую дискуссию о медицинской этике.

Дэвид родился в 1971 году у Джозефа и Кэрол Вэттеров, которые мечтали о большой семье. У них уже была дочь, но они хотели родить второго ребенка. Когда родился мальчик, то у него диагностировали страшную болезнь SCID, которая является своего рода генетическим дефектом. При таком диагнозе у пациента нет иммунитета к вирусам и микробам, а потому он может умереть даже от банального гриппа. Так уже произошло с первым сыном Веттеров.

Врачи прогнозировали, что у всех детей супружеской пары будет такой дефект, но от болезни страдают мальчики, в то время как девочки лишь являются носителями гена. Однако Джозеф и Кэрол так хотели сына, что решились на еще один шанс. Так на свет появился Дэвид.

Врачи поставили ему тот же диагноз, но не знали, как его лечить, а потому предложили сделать пересадку костного мозга от сестры Дэвида. Операция прошла успешно, но спустя время выяснилось, что мозг не прижился. Чтобы не подвергать мальчика воздействию смертельной для него окружающей среды, врачи решили поместить его в надувной пузырь с системой фильтрации воздуха.

Никто не знал, как скоро найдется решение для лечения маленького Веттера, и найдется ли вообще, но ни родители, ни врачи, не хотели опускать руки, а надеялись на лучшее. Шли недели, месяцы, годы, Дэвид взрослел, но ничего не менялось. Лечения для SCID не было, а потому мальчик оставался в пластиковом коконе. Он общался с родителями и сестрой, принимал знаменитостей, которые приезжали, чтобы подбодрить ребенка, учился по школьной программе и наделся когда-нибудь покинуть пузырь. Однажды это произошло.

Сотрудники NASA были тронуты историей Дэвида не меньше других американцев, а потому создали для него скафандр, чтобы он мог выходить на улицу и гулять. Эти мгновения стали самыми радостными в жизни мальчика.

Когда Дэвиду исполнилось 12 лет, власти страны созвали консилиум врачей, чтобы решить, как обстоят дела с исследованиями, ведь их финансирование составляло крупную сумму, но не давало результата. Доктора сошлись во мнении, что они сделали все возможное, но решение для спасения ребенка от SCID не было найдено. Тогда они предложили дать мальчику антибиотики, что фактически бы его убило. Но родители решились на новую пересадку костного мозга, ведь за десятилетие медицина шагнула вперед.

Однако судьба распорядилась иначе — во время операции мальчику был занесен вирус, от которого спустя пару недель Дэвид Веттер скончался. На его могиле написано: