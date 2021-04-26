Каких женщин на Руси называли "браковками"

Расположение Руси нельзя было назвать удачным. Климат с долгими зимами всегда подразумевал возможность остаться без еды, поэтому так ценились большие семьи и общины, где каждый мог вложиться в обеспечение пропитанием других. Но были и те, кого в общинах не любили. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

В традиционном обществе всегда существовало четкое распределение ролей и представление о том, чем и в каком возрасте необходимо заниматься. А кто в устоявшийся уклад жизни не вписывался, тот в прямом смысле страдал.

Самой печальной была участь старых дев. У женщины в то время была одна задача – рожать детей. Если замужняя никак не могла родить, к ней относились хуже, но принимали. А одинокая женщина и вовсе могла стать изгоем. Обычно, когда все ровесницы уже вышли замуж, одинокую подругу переставали звать в компании, при этом общество замужних женщин ее не принимало.

В разных областях страны таких женщин называли по-разному (вековухами, браковками, перегодницами, залетными), но отношение к ним повсюду было плохим. Браковкам было запрещено жить в отдельном доме, принимать участие в общих гуляньях и праздниках, им отдавали самую тяжелую и грязную работу по дому. Сначала они жили с родителями, а потом переезжали в дома к братьям или сестрам.

При этом радости никакой подобное соседство не вызывало, так как одинокую родственницу приходилось обеспечивать. Более успешные женщины, в свою очередь, после свадьбы сразу переходили под опеку мужа и его семьи.

Браковки пользовались дурной славой у односельчан. Из-за своей бедности и изоляции они становились похожи на ведьм. Местные распускали о них слухи и наделяли мистическими качествами. Опознать такую женщину было легко, так как в их костюме сочеталась детская и старческая одежда.