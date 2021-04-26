На комика Илью Соболева подали в суд за шутку

На популярного комика Илью Соболева
подали в суд. Юристу из Тольятти не понравилась шутка в одном из выпусков шоу "Можно ваш телефончик?" от ноября 2019 года. Об этом сообщает издание "Подъем".
По словам Соболева, истец требует 84 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Мужчина по имени Леонид Тарантов написал в заявлении, что получил оскорбительное аудиосообщение. По правилам шоу, гость комика должен был отправить случайному контакту текст:
"Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?"
Однако Илья Соболев написал в своем Instagram-аккаунте, что Леонид Тарантов может быть не тем человеком, которому на самом деле отправлялось аудиосообщение:
"Он обнаружил в программе фотографию похожего на него человека с таким же именем. Решив, что известный блогер сможет ему заплатить, он предъявил иск".
Комик добавил, что возможно подаст встречный иск о клевете.
Заседания суда назначено на 28 апреля.