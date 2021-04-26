На комика Илью Соболева подали в суд за шутку

По словам Соболева, истец требует 84 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Мужчина по имени Леонид Тарантов написал в заявлении, что получил оскорбительное аудиосообщение. По правилам шоу, гость комика должен был отправить случайному контакту текст:

Однако Илья Соболев написал в своем Instagram-аккаунте, что Леонид Тарантов может быть не тем человеком, которому на самом деле отправлялось аудиосообщение: