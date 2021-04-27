Скромный подарок от брата обогатил именинницу на 37 млн рублей

Жительница американского города Аппер Марлборо, штат Мэриленд, сорвала джекпот в лотерею благодаря скромному подарку от брата на день рождения. Об этом сообщает UPI.
Фото: Virginia LotteryVirginia Lottery
Элизабет Кокер-Ннам (Elizabeth Coker-Nnam) получила от брата поздравительный билет мгновенной лотереи через пару дней после дня рождения. Американка забыла о подарке и вспомнила о нем только через несколько недель, когда разговаривала с братом по телефону. Она тут же проверила результаты розыгрыша и обнаружила, что обогатилась на 500 тысяч долларов (37,5 миллиона рублей).
«Я кричала! Он кричал! Мы оба кричали!» — вспоминает Кокер-Ннам.
Брат сопроводил сестру в штаб-квартиру лотереи и помог ей забрать денежный приз. На часть выигранных денег победительница планирует организовать брату незабываемый день рождения.
Ранее сообщалось
, что житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря билету моментальной лотереи, который подарил ему начальник на Рождество. Частью выигрыша победитель решил поделиться с семьей.