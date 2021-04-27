Скромный подарок от брата обогатил именинницу на 37 млн рублей

Элизабет Кокер-Ннам (Elizabeth Coker-Nnam) получила от брата поздравительный билет мгновенной лотереи через пару дней после дня рождения. Американка забыла о подарке и вспомнила о нем только через несколько недель, когда разговаривала с братом по телефону. Она тут же проверила результаты розыгрыша и обнаружила, что обогатилась на 500 тысяч долларов (37,5 миллиона рублей).