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Скромный подарок от брата обогатил именинницу на 37 миллионов рублей

Lenta.ru
7 часов назад
Жительница американского города Аппер Марлборо, штат Мэриленд, сорвала джекпот в лотерею благодаря скромному подарку от брата на день рождения. Об этом сообщает UPI.
Скромный подарок от брата обогатил именинницу на 37 млн рублей
Фото: Virginia LotteryVirginia Lottery
Элизабет Кокер-Ннам (Elizabeth Coker-Nnam) получила от брата поздравительный билет мгновенной лотереи через пару дней после дня рождения. Американка забыла о подарке и вспомнила о нем только через несколько недель, когда разговаривала с братом по телефону. Она тут же проверила результаты розыгрыша и обнаружила, что обогатилась на 500 тысяч долларов (37,5 миллиона рублей).
«Я кричала! Он кричал! Мы оба кричали!» — вспоминает Кокер-Ннам.
Брат сопроводил сестру в штаб-квартиру лотереи и помог ей забрать денежный приз. На часть выигранных денег победительница планирует организовать брату незабываемый день рождения.
Ранее сообщалось, что житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря билету моментальной лотереи, который подарил ему начальник на Рождество. Частью выигрыша победитель решил поделиться с семьей.
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