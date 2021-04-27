Как живет Ирина Круг после смерти мужа

У Ирины Круг
непростая судьба. Она многое пережила с мужем Михаилом Кругом
, а потом была вынуждена смириться с тем, что его больше нет. Несмотря на то, что ей пришлось пройти через многое, сейчас она продолжает заниматься своей карьерой, строить личную жизнь и воспитывает детей. "Рамблер" рассказывает, как живет Ирина Круг.
Жизнь с Михаилом Кругом
Со своим будущим мужем Ирина познакомилась, когда работала официанткой в Челябинске. Он предложил ей работать костюмершей. Ирина сначала сомневалась, а потом все же решила уехать в Москву вместе с маленькой дочерью. Спустя год работы между ними вспыхнули чувства. В 2001 году они поженились. По словам Ирины, оформляли отношения они прямо в спортивных костюмах из-за того, что собирались в магазин, а в итоге пришли в ЗАГС.
У Ирины на тот момент была дочь от первого брака, которая приняла нового мужчину в семью. Как рассказывала Круг, сначала она называла его по имени, а потом начала звать его папой.
Еще спустя год у них родился сын, а потом случилась трагедия, которая унесла жизнь Михаила Круга.
Сольная карьера
В 2004 году у Ирины Круг вышел дебютный альбом "Первая осень разлуки". В его создании ей помог певец и автор песен Владимир Бочаров
.
"Потом некоторые песни мы смонтировали с его и мои голосом. Не могу сказать, что я пою все песни Михаила Круга. Сами понимаете, я же не могу петь «Владимирский централ». Хиты Мишины можно и в ресторане послушать. Но, например, почему исполняю «Приходите в мой дом»? Потому что в этой песне - моя судьба. Или песня «Вот и все». Это тоже про меня"
Свою сольную карьеру она продолжает до сих пор. Круг регулярно выпускает песни и альбомы с собственными песнями. В 2006 году она получила награду "Шансон года" как "Открытие года". С тех пор она практически ежегодно удостаивается этой премии. В 2020 она удостоилась статуэтки в дуэте вместе со соим сыном от Михаила Круга Александром, который тоже увлекся музыкой.
Личная жизнь
В 2006 году Ирина вышла замуж во второй раз. Ее избранником сал бизнесмен Сергей Белоусов
. Поклонники восприняли ее новый роман в штыки и назвали предательством, но сама Ирина заявила, что хранит в памяти отношения с супругом, а самой ей надо идти дальше. Родные и близкие женщины приняли ее брак. В 2013 году у супругов родился сын Андрей. Несколько раз супруги находились на грани развода, но все равно сохраняли отношения. Однако в 2020 году их размолвки достигли пика и они развелись.