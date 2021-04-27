Как выглядит «тайный сын» принца Чарльза и герцогини Камиллы

Этот австралиец уверен, что он — сын британского принца Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы.
55-летний Симон Доранте-Дэй родился в Англии и был когда-то усыновлен семье, которая действительно имела связи с британской монархией — его бабушка состояла в штате работников Елизаветы II
. «Тайный сын» уверен: его родителями когда-то стали 17-летний Чарльз и 18-летняя Камилла, которые не смогли оставить ребенка себе.
Доранте-Дэй не просто ведет страницу о своем сходстве с членами королевской семьи в Facebook и раздает интервью — он заявляет, что готов бороться за признание сыном принца в суде. Кроме того, он не сомневается, что королевская семья знает о его существовании.
У меня есть документы об усыновлении, написанные почерком моей приемной матери. Очень много свидетельств, которые нужно предоставить в суде. Нечестно, что мне нужно за это бороться, когда они знают правду,
— цитирует мужчину Daily Star
. «Мое свидетельство о рождении — туфта, и чем дольше это длится, тем больше в глупом свете выставляют себя они, а не я», — кипятится Доранте-Дэй, которому о его родстве с монархами рассказывала бабушка.
На коллажах действительно можно заметить сходство мужчины, особенно на его юных фото и особенно — с Камиллой:
Королевская семья заявления мужчины не комментирует.