Ненасытный Муссолини: тайны личной жизни диктатора

28 апреля 1945 года итальянские партизаны расстреляли вождя итальянских фашистов Бенито Муссолини. Та же участь постигла его любовницу Клару Петаччи. Клара стала последней женщиной в жизни дуче, однако «единственной и неповторимой» ее назвать нельзя: Муссолини никогда не страдал от недостатка дамского внимания.

Эта история начиналась как романтическая повесть. В прекрасный весенний день в апреле 1932 года в Риме сногсшибательная 20-летняя богатая наследница Кларетта Петаччи и ее блистательный жених, лейтенант армии, отправились в лимузине с шофером провести день на пляже. На заднем сиденье между ними весело хохотала девятилетняя сестра Кларетты Мириам, которая составляла компанию молодой паре.

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Дорога к побережью была чудом инженерного искусства того времени: ее построили по приказу итальянского диктатора — премьер-министра Бенито Муссолини. Ему было 49 лет, и он был в самом расцвете сил: итальянцы обожали его и называли «Иль Дуче», а лидеры стран всего мира относились к нему с уважением. Уинстон Черчилль называл его «римским гением», и даже Махатма Ганди хвалил его за страстную любовь к своему народу.

В тот день Иль Дуче тоже отправился на прогулку по солнечной Виа-дель-Маре в ярко-красном Alfa Romeo 8C. Возле Остии автомобиль Муссолини с легкостью обогнал лимузин, как обычно нажав на клаксон. Девушка на заднем сиденье улыбнулась и помахала. На мгновение Муссолини встретился с ней взглядом — и влюбился. Диктатор затормозил и подал лимузину знак остановиться. Кларетта сразу же узнала Муссолини и выскочила из машины.

«Мне нужно поприветствовать его. Я очень долго этого ждала», — заявила юная особа.

Кларетта Петаччи боготворила Муссолини и сходила по нему с ума с момента покушения на него в 1926 году.

Эта судьбоносная встреча и страстный, но обреченный роман, который случился между Клареттой и ее «Беном», подробно описаны в новой биографии Петаччи, которую написал историк Ричард Босуорт.

Кларетта была по уши влюблена в Муссолини много лет с момента покушения на него в 1926 году, когда безумная ирландская аристократка Вайолет Гибсон выстрелила в него из револьвера. Пуля лишь слегка задела переносицу. Кларетта тогда была 14-летней школьницей. Она была потрясена новостями и написала Муссолини эмоциональное письмо: «О, Дуче, почему меня не было с вами? Разве я бы не задушила эту смертоносную женщину?» Она написала, что мечтает положить ему голову на грудь, «чтобы слышать, как бьется ваше великое сердце». «Дуче, я живу ради вас», — добавила девушка. И вот ее подростковые фантазии постепенно становились реальностью.

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Конечно же, Кларетта была не единственной девушкой, влюбленной в Муссолини. Многие женщины считали его крайне привлекательным. В 1926 году супруга Уинстона Черчилля Клементина написала Дуче, что он «крайне представительный: очень величественный, с очаровательной улыбкой и очень красивыми золотисто-карими пронзительными глазами, которые можно видеть, но в которые нельзя смотреть. Он приводит в своего рода приятное волнение».

Несмотря на это, Муссолини обращался с женщинами ужасающим образом. Он родился в 1883 году в городке Предаппио близ Форли на севере Италии в семье кузнеца социалистических взглядов. К отрочеству он стал постоянным гостем местного борделя и позже неоднократно признавался, что для возбуждения ему нужно было представить, что женщина в его постели — проститутка.

Единственным способом заниматься сексом, который он понимал, было изнасилование, а его сексуальный аппетит был ужасающим. Ему нужно было до четырех женщин в день, а иногда доходило до дюжины случайных любовниц по вызову. После его прихода к власти в 1922 году его подчиненным приходилось перебирать письма от поклонниц, среди которых было немало замужних женщин, и выбирать наиболее подходящих кандидаток для приглашения в постель к Дуче. Он получал множество таких писем каждый день. Несколько избранных женщин приглашались в кабинет к Муссолини на краткое и однобокое свидание. Секс с диктатором редко длился больше пяти минут, и его совершенно не интересовало удовольствие партнерши.

Муссолини предпочитал женщин более низкого происхождения. Влиятельные женщины унижали его достоинство. Когда принцесса Мария Жозе Бельгийская попыталась соблазнить его в купальной кабине открытого бассейна в Риме, сбросив платье, чтобы обнажить очень короткие шорты и два кусочка ткани, прикрывавшие ее грудь, он признался, что не испытал никакого сексуального возбуждения.

Лишь женщины, которые сопротивлялись ему, возбуждали в нем сильнейшее желание. В одном из писем он рассказывал о том, как насиловал юную девственницу:

«Я схватил ее на лестнице, бросил в угол за дверью и сделал ее моей. Она поднялась в слезах и униженная и сквозь слезы оскорбляла меня. Она недолго дулась на меня — три месяца мы любили друг друга, не умом, а плотью».

Кларетта Петаччи из приличной римской семьи с хорошими связями была кандидатурой совсем другого рода. Молодая женщина, которая боготворила Муссолини, но не была готова лечь с ним в постель по первому зову. Для Дуче это было чем-то новеньким. Муссолини был женат на матери своих пятерых детей Ракеле Гвиди. Он пригласил Кларетту в свою официальную резиденцию — Палаццо Венеция — через черный ход. Ее младшая сестра Мириам снова оказалась компаньонкой. Диктатор и Кларетта разговаривали о спорте и поэзии. Кларетта сказала ему, что хочет стать шпионкой или киноактрисой.

Потом он начал ей звонить по телефону по десять раз в день. Он вызвал к себе в кабинет ее мать, грозную Джузеппину Петаччи, которую называли «крестной матерью».

«Твоя дочь чиста? Держи ее под наблюдением У тех, кто пользуется привилегией быть близкой к Муссолини, не может быть ухажеров», — заявил он ей.

Диктатор просил у Джузеппины разрешения стать любовником Кларетты. Она дала свое согласие, добавив, что сама мысль о том, что ее дочь будет рядом с таким мужчиной, ее очень успокаивает.

Джузеппина стала сообщницей Муссолини, приглашая его ночевать в семейный особняк в стиле модерн с 32 комнатами, расположенный в пригороде к северу от Рима, прямо в декорированную в розовых тонах спальню дочери. Даже телефонный аппарат был розовым под цвет ее любимых шелковых неглиже. Мама девушки разместила на стенах и потолке зеркала, чтобы Дуче получал еще больше удовольствия от секса с ее дочерью. Кларетта в глазах римского общества была незамужней девственницей, поэтому ее «дружба» с женатым мужчиной не подлежала огласке из-за возможного скандала.

Именно ради того, чтобы угодить Муссолини, в 1934 году Кларетта вышла замуж за своего жениха, лейтенанта Федеричи. После медового месяца в Венеции она вернулась в Рим, в объятья любовника. Они занимались любовью с животной страстью. Однажды Муссолини впился зубами в ее плечо, оставив глубокие следы, а в другой раз порвал ее ухо, укусив.

«Я теряю контроль. Я хочу выпороть тебя, сделать тебе больно, быть с тобой жестоким. Почему моя любовь проявляется с такой жестокостью, с тягой крушить и ломать? Я — дикое животное», — писал Муссолини.

Кларетта отвечала нежно:

«Моя великая большая любовь, ты был так прекрасен сегодня вечером. Ты был агрессивен, как лев, жестоким и властным».

Что знала об этом романе вспыльчивая, но терпеливая супруга Муссолини Ракеле, неизвестно. В 1910 году она родила дочь Эдду вне брака. Четыре года спустя он бросил ее и женился на косметологе Иде Дальзер, которая была на три года старше него. На следующий год у них с Муссолини родился сын, но брак распался, и Ида пригрозила сломать амбициозную политическую карьеру Бенито, рассказав о его финансовых махинациях. Муссолини добился, чтобы Иду признали умалишенной и заточили в психиатрическую лечебницу, где она пробыла до самой своей смерти двадцать лет спустя. Их маленький сын Бенито также был под наблюдением полиции.

Аннулировав брак с Идой, Муссолини вернулся к Ракеле и женился на ней в декабре 1915 года. Ей было хорошо известно про жажду жестокого и брутального секса ее мужа с толпами разных женщин. Он показывал ей горы писем от женщин, моливших о свидании с ним, а Ракеле лишь посмеивалась. Но от Кларетты нельзя было так просто отмахнуться.

В конце 1939 года Муссолини отправил супруга Кларетты в Токио в должности военно-воздушного атташе. Теперь его любовница полностью принадлежала ему, но его преследовали мысли о том, что она спит с другими мужчинами. Когда он заподозрил ее в слишком близких отношениях с другом семьи, то впал в ярость и угрожал перерезать ей горло или отправить в сумасшедший дом. При этом Дуче ничто не мешало иметь других любовниц, в том числе француженку Магду Фонтанье, экстравагантную журналистку, которая носила шубу из чернобурки с туфлями из кожи антилопы.

Кларетта обожала слушать подробности его сексуальных отношений с другими женщинами. Муссолини говорил Кларетте, что фальшивая княжна, чье настоящее имя — Мадлен Корабеф, — одна из тех ужасных женщин, кто распускает слухи о гомосексуальности или импотенции мужчины, если он ей отказал.

По словам Бенито, у него не было другого выбора, кроме как изнасиловать ее. Дважды. Муссолини также сказал Кларетте, что это отбило у него охоту от секса с иностранками. Тем временем «княжна» опубликовала в французской газете Le Matin описание их свидания, отметив, что Муссолини так спешил снять с нее нижнее белье, что разорвал его, и половой акт был таким быстрым, что она даже не поняла, когда он закончился. Репортаж вызвал такой скандал, что ее уволили из редакции.

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Европа балансировала на грани войны, и секс перестал быть движущей силой в жизни Дуче. Восход Третьего рейха привел к изменениям в отношениях с Гитлером. Когда-то Муссолини был всемогущим высшим государственным правителем. В 1934 году едва удалось избежать войны между Италией и Германией, когда Гитлер проигнорировал пожелания Муссолини и попытался аннексировать Австрию (этой цели он добился в 1938 году). Теперь Муссолини только и думал о том, как угодить германскому фюреру.

Итальянский диктатор начал преследовать местных евреев. В июне 1940 года, когда Франция почти сдалась, Италия вступила во Вторую мировую на стороне нацистской Германии. Лишь с вступлением в войну США в 1941 году положение Дуче начало ухудшаться. В Италии царил голод из-за блокады войск союзников, а итальянские войска, превышавшие силы Великобритании и стран Содружества в Северной Африке, были оттеснены.

Когда в июле 1943 года войска союзников начали наступление в Европе через Сицилию, Муссолини проводил совещание с королем Италии Виктором Эммануилом, с которым встречался раз в две недели.

«Мой дорогой Дуче, это уже совсем нехорошо. Италия разорвана на куски. Ты — самый ненавистный человек в Италии», — сказал ему король.

На следующий день Муссолини свергли и поместили под домашний арест с вооруженной охраной. А в сентябре его заигрывание с Гитлером принесло свои плоды: специально назначенный отряд Waffen SS был направлен в Италию, чтобы спасти Муссолини. Он встречал их со слезами на глазах: «Я знал, что мой друг Адольф не бросит меня».

Гитлер посадил Муссолини в качестве марионеточного главы Северной Италии, находившейся под оккупацией германских войск. Бенито привез из Рима свою любовницу, но в апреле 1945 года союзники перешли в очередное наступление, и Муссолини с Клареттой решили убежать в нейтральную Швейцарию. У озера Комо итальянские партизаны остановили грузовик, в котором Муссолини, переодетый в форму люфтваффе и с чемоданом наличности, прятался под горой одеял. В следующем грузовике они обнаружили перепуганную Кларетту.

Любовников отвезли в коммуну Медзегра, где 27 апреля 1945 года, за два дня до самоубийства Гитлера, им вынесли смертный приговор. Когда командир партизан взводил ружье, верная Кларетта обвила руки вокруг своего возлюбленного и вскрикнула: «Нет! Он не должен умирать!» Первая пуля убила ее мгновенно. Ружье заело, и вторая пуля лишь ранила Муссолини. Он разорвал на себе рубашку и потребовал, чтобы его похитители закончили дело. Они расстреляли его в грудь.

Тела Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи, подвешенные за ноги в Милане 29 апреля 1945 года после того, как они были казнены итальянскими партизанами