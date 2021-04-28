Гигантские акулы окружили серфера

Фотограф из английского города Пенрин, графство Корнуолл, запечатлел, как к серферу подплыли гигантские акулы, считающиеся одними из самых больших в мире. Снимки произошедшего опубликовало издание Daily Mail.

Фото: @michaelamosphotography @michaelamosphotography

20-летний фотограф Майкл Амос (Michael Amos) запечатлел сапсерфера, возле которого кружили гигантские акулы. Юноша утверждает, что огромные рыбы больше часа плавали вблизи берега, благодаря чему ему удалось сделать уникальные кадры.

«На одном из снимком вы можете видеть, как одна из акул плавает прямо возле серфера. На фотографии видно, насколько большими могут быть эти акулы, — отметил Амос. — Я видел дельфинов и тюленей, но я и представить не мог, что мне повезет повстречать гигантскую акулу. Увидеть так много акул одновременно — неописуемый опыт».

Гигантские, или исполинские акулы (Cetorhinus maximus) — вторые в мире по размеру после китовых акул. Они могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Несмотря на свои размеры гигантские акулы питаются исключительно зоопланктоном и практически не представляют опасности для человека.

Сапсерфинг — разновидность серфинга, в котором человек, стоя на специальной доске, гребет веслом, а не руками.