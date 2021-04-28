Самые сексуальные женщины в истории

Если тебе иногда кажется, что некоторые женщины в наше время стали слишком безнравственными, то тебе определенно кажется. Потому что нравы от смены времен совершенно не меняются.

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Валерия Мессалина

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Имя Валерии Мессалины, третьей жены римского императора Клавдия, стало нарицательным: его стали использовать для обозначения необычайно распутного поведения. И было за что.

В юные годы Валерия была весьма популярна при дворе Калигулы и, вероятно, именно там пристрастилась к свободным связям. Античные авторы утверждают, что Мессалина начала разгульную жизнь в возрасте 13 лет. А когда ей исполнилось 18 лет, Калигула выдал ее замуж за своего дядю Клавдия.

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Клавдий, как ни странно, оказался поборником нравственности и, став императором, старательно искоренял в подданных привычку к разврату, но при этом «не ведал, что творится у него дома». Мессалина обладала безраздельной властью над мужем и фактически вместе с ним правила Римом. Никто не решался открыть императору глаза на то, что происходит на самом деле.

А происходило следующее: Мессалина, по свидетельствам историков, не пропускала мимо ни одного красавца. Однажды она влюбилась в главного придворного актера Мнестера, но тот не пожелал становиться фаворитом императрицы. Тогда Валерия Мессалина пожаловалась на него мужу, сообщив, что «какой-то актеришка» осмеливается не подчиняться ее воле. Клавдий приказал Мнестеру выполнять все пожелания Мессалины, фактически уступив актеру свое место в супружеской постели.

Античные авторы, в частности Тацит и Светоний, часто писали о Мессалине. Они утверждали, что жена императора тайно владела одним из римских лупанариев (борделей), а также сама приходила туда по ночам, чтобы удовлетворить свою похоть, притворяясь проституткой. В Риме в ходу была шутка о том, что, если императору не хватит денег на снаряжение армии, Валерия Мессалина запросто заработает их за одну ночь.

Кроме того, Мессалина однажды устроила соревнование с известной римской проституткой Сциллой: кто сможет обслужить больше мужчин. Сцилла начала вечером и сошла с дистанции утром, остановившись на 25 клиенте. Мессалина продолжала, пока число мужчин не достигло 50 человек в сутки.

При этом брак Мессалины распался не из-за ее измен, а из-за того, что она задумала усадить на императорский трон своего любовника Гая Силия. Воспользовавшись отъездом императора Клавдия, Мессалина при свидетелях заключила брак с любовником.

Императору донесли об этом, но он, будучи человеком мягким, даже не отдал приказа об аресте Мессалины. Впрочем, он никак не отреагировал на известие о смерти жены, которую посланник императора заколол кинжалом вскоре после ареста.

У Цзэтянь

Китайская императрица, которая фактически правила Поднебесной в течение 40 лет, появилась при дворе в качестве наложницы императора Тай-цзуна династии Тан. Гарем императора был весьма обширным, поэтому юная наложница так и не удостоилась его внимания.

Зато за девушкой начал ухаживать сын императора Ли. После смерти Тай-цзуна У сослали в буддийский монастырь, но Ли, взошедший на престол под именем императора Гао-цзун, вернул ее обратно, а затем объявил любимой наложницей. Вскоре У Цзэтянь удалось отстранить действующую императрицу Ван и стать официальной супругой императора.

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У Цзэтянь родила четырех сыновей и одну дочь, но власть интересовала ее куда больше, чем материнство. К тому же император Гао-цзун был нездоров, и последние 23 года его жизни страной фактически правила У Цзэтянь.

После смерти императора она оставила власть при себе, сменяя на троне своих сыновей, а после и вовсе отстранила их от власти и объявила себя императором. Формально У Цзэтянь — единственная женщина-правительница за всю четырехтысячелетнюю историю Китая.

Но прославилась она не этим. И даже не тем, что в годы ее правления Китай вторгся на территории Центральной Азии и Кореи, завоевав несколько новых провинций. И не тем, что в стране бурно развивалась культура, а буддизм и даосизм перешли под покровительство государства. У Цзэтянь прославилась тем, что придумала новые правила придворного этикета.

У Цзэтянь справедливо считала, что женщины при дворе находятся в угнетенном положении, и нашла весьма оригинальный способ унизить мужчин в ответ: так как символом мужского превосходства считалась фелляция, У Цзэтянь ввела для придворных новый обычай — «облизывание тычинок лотоса». Проще говоря, куннилингус. При ней эта сексуальная техника была возведена до уровня символа эры женского превосходства. Надо полагать, придворные дамы были абсолютно счастливы.

Елизавета Петровна

Императрица Елизавета Петровна, родоначальница Эпохи Просвещения в России, в личной жизни отличалась свободными нравами, причем с ранней юности. Начало же ее царствования запомнилось современникам как период роскоши и излишеств.

Новоиспеченная императрица постоянно устраивала балы-маскарады, причем особенно ей нравились так называемые «метаморфозы»: мужчины переодевались в женские платья, дамы — в мужские костюмы. Существует мнение, что таким образом Елизавета Петровна всего лишь хотела затмить придворных дам: у нее были ноги невероятной красоты, но показать их можно было только в мужском костюме.

Елизавета Петровна никогда не была замужем и не имела признанных детей, но список ее официальных фаворитов поражает своей внушительностью: за 24 года – с 16 до 40 лет – императрица сменила семерых мужчин, но в этот список попали только официальные фавориты, признанные при дворе. При этом некоторые историки утверждают, что еще до 20 лет Елизавета Петровна успела завести десяток любовников.

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Но, впрочем, интереснее другое: в какой-то момент при императрице постоянно жили четверо любовников сразу: новый фаворит, двадцатилетний Никита Афанасьевич Бекетов, бывший церковный певчий Алексей Григорьевич Разумовский , будущий основатель Университета и Академии Художеств Иван Иванович Шувалов и некто Каченовский, фаворит, о котором у историков почти нет сведений. Елизавете Петровне в этот момент исполнился 41 год.

Графиня Дюбарри

Мари-Жанна Бекю, супруга графа Дюбарри, была внебрачной дочерью сборщика податей, а это значило, что жизненного успеха ей никак не достичь. Но девушка умудрилась не просто попасть ко двору, но и стать официальной фавориткой французского короля Людовика XV.

Детство Жанна Бекю провела в монастыре, но благочестию там не научилась: как только она достигла возраста самостоятельности, устроилась модисткой в модное парижское ателье, где платили не очень большое жалованье, но зато всегда была возможность подработать В местной полиции на Жанну было заведено дело с формулировкой на титульном листе:

«Гризетка, живущая с разными мужчинами и получающая от них деньги и подарки, но отнюдь не уличная девка».

Там же, в ателье, Жанну заметил обедневший дворянин Жан Дюбарри — и немедленно предложил ей переехать к нему. Ни о каком чувстве, впрочем, не было и речи: Жан находил прекрасных девушек, обучал их искусству любви, а затем предлагал их своим богатым приятелям, получая определенный процент, то есть он попросту был придворным сутенером.

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Жанна, по его мнению, оказалась настоящим «бриллиантом», и Дюбарри решился воплотить самый амбициозный план в своей «карьере» – сделать ее фавориткой самого короля. Людовику XV к тому моменту было уже 58 лет, и юные любовницы, прямо скажем, не очень его интересовали. Но после ночи, проведенной с Жанной, король заявил:

«Это единственная женщина во Франции, которой удалось заставить меня забыть свой возраст и свои несчастья. Она научила меня таким вещам, о которых я и не подозревал».

Никто, кроме маршала Ришелье, не решился сказать монарху, что причина этого проста — до Жанны в фаворитках короля еще ни разу не попадались проститутки. Любовницы короля должны были происходить из приличной семьи и иметь статус почтенной замужней дамы. Людовик попросту не поверил своему маршалу, а когда правда все же открылась, немедленно потребовал выдать Жанну замуж.

Жан Дюбарри вызвал из Тулузы своего младшего брата Гийома и немедленно организовал свадьбу. При этом позаботившись о невесте: согласно брачному контракту, Гийом не имел никаких прав ни на состояние жены, ни даже на ее общество.

Счастливому жениху заплатили солидную сумму и выдали высочайшее повеление немедленно покинуть столицу. А Жанна осталась при дворе. Она была фавориткой короля до самой его смерти, что, впрочем, не мешало ей в свободное от обязанностей королевской любовницы время принимать у себя других мужчин.

Во время революции Жанну Дюбарри казнили, и она вошла в историю как последняя фаворитка короля династии Бурбонов, а не как самая развратная фаворитка. Впрочем, некоторые источники утверждают, что у Жанны была связь даже с палачом Анри Сансоном, от руки которого она и приняла смерть на эшафоте.

Гала Дали

Елена Дьяконова, муза великого сюрреалиста Сальвадора Дали, была убеждена в том, что творчество невозможно без свободной любви. В 23 года Елена вышла замуж за Поля Элюара, который и дал ей прозвище Гала, родила дочь и вела вполне добропорядочную семейную жизнь.

Пока в 1921 году не познакомилась с художником Максом Эрнстом , который предложил Елене стать его натурщицей. Молодая женщина согласилась и стала не только моделью, но и любовницей художника. В следующем году художник переехал в дом Элюара во Франции. Любовный треугольник при этом нисколько не скрывался.

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В 1929 году Поль и Гала нанесли визит молодому каталонскому художнику Дали. Хозяин хотел встретить гостей в необычном виде — Дали разорвал на себе рубашку и натер тело смесью из рыбьего клея, козьего помета и лаванды. Но, увидев гостью, тут же побежал переодеваться. В этот же вечер начался их бурный роман.

«Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть, мой мальчик», — так Гала говорила художнику, и он с этим соглашался.

Гала развелась с Полем и вышла за Сальвадора Дали. Она взяла на себя все бытовые заботы, Дали мог творить, не отвлекаясь на эти «мелочи». Гала взяла в свои руки все финансовые дела мужа, и Дали разбогател. До конца жизни он считал свою жену живым мифом и современной иконой.