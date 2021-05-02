Двое неизвестных проникли в резиденцию Елизаветы II

Британские правоохранители задержали двух человек, которые проникли на территорию королевской резиденции в Виндзоре, где находится королева Елизавета II . Об этом пишет ТАСС.

"29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в нахождении на закрытой территории",

— заявили в полиции.

Неизвестных обнаружили в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Роял-лодж, где проживает принц Эндрю. Ранее королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей после смерти своего супруга принца Филиппа.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. 16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Тогда источник из королевского окружения сообщал, что причиной госпитализации стал не коронавирус.