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«Колония — это не страшно»: Ефремов о жизни за решеткой

Елизавета Назарова
1 час назад
Михаил Ефремов впервые рассказал о том, каково ему жить в колонии. Об этом он рассказал изданию StarHit.
«Колония — это не страшно»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Прежде всего актер рассказал, что непривычным для него было привыкание к новому режиму и регламентированному распорядку дня. На то, чтобы влиться в этот темп, ему потребовалось два-три месяца.
"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать"
Помимо работы в швейном производстве Ефремов читает и посещает мероприятия для заключенных. Например, он ходит смотреть футбольные матчи, а сам в будущем планирует играть в настольный теннис.
Сообщается, что в тюрьмах постепенно снимают коронавирусные ограничения, поэтому родственникам разрешены свидания с заключенными. К Ефремову приезжала супруга, но чаще всего он видит своего адвоката Петра Хархорина.
"Во время жесткого карантина встречались с Михаилом в средствах защиты — обоим приходилось надевать белые комбинезоны, — экипировка была полная, выглядели как космонавты. Потом разрешили обходиться бактериологическими халатами и бахилами, сейчас остались только маски и перчатки", — рассказал адвокат.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Михаила Ефремова взяла имя Сергей.
Люди,Михаил Ефремов,
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