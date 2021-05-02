Михаил Ефремов впервые рассказал о том, каково ему жить в колонии. Об этом он рассказал изданию StarHit.

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Прежде всего актер рассказал, что непривычным для него было привыкание к новому режиму и регламентированному распорядку дня. На то, чтобы влиться в этот темп, ему потребовалось два-три месяца.

"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать"

Помимо работы в швейном производстве Ефремов читает и посещает мероприятия для заключенных. Например, он ходит смотреть футбольные матчи, а сам в будущем планирует играть в настольный теннис.

Сообщается, что в тюрьмах постепенно снимают коронавирусные ограничения, поэтому родственникам разрешены свидания с заключенными. К Ефремову приезжала супруга, но чаще всего он видит своего адвоката Петра Хархорина.