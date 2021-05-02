Против устроившей поножовщину ведущей "Ревизорро" завели дело

Недавно появилось информация о том, что ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас напала с ножом на знакомую Марию Ефименко. Инцидент произошел в квартире диджея Яны Бородиной. На звезду телеэкранов заведено дело. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Напомним, в ночь на 1 мая во время ЛГБТ-вечеринки Ксения нанесла несколько ранений кухонным ножом девушке в квартире своей близкой подруги-диджея - Яны Бородиной. После этого девушку госпитализировали, сейчас она находится в больнице.