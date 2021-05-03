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Казачий атаман, который мог стать правителем России

Русская семерка
4 часа назад
Президент США Вудро Вильсон недвусмысленно дал понять руководству молодой советской республики, что Америка не поддерживает её политики и выражает надежду на смену государственного курса. Одновременно американцы проводили работу по поддержке антибольшевистских сил на территории России.
Казачий атаман, который мог стать правителем России
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Что на самом деле было нужно американцам

По мнению советского и российского историка-американиста Эдуарда Иваняна, мартовское послание Вильсона, адресованное IV Чрезвычайному съезду Советов, преследовало одну главную цель – укрепить позиции США на российском рынке, потеснив на нём своего злейшего врага Германию и японцев, лишив последних господствующего положения в Азии и на Тихоокеанском побережье. Ратификация Брестского мирного договора Россией не входила в интересы США.В послании президент Америки прямо заявил, что лучше бы Советам вместе с США и их союзниками вместе поработать над созданием демократического и либерального российского правительства, а от пути к социализму надо бы отказаться.

Алексей Каледин как надежда Запада

Согласно выводам американского историка Рональда Е. Поваски, самым активным сторонником проведения антибольшевистской американской политики был госсекретарь США Роберт Лансинг. После подписания Россией и центральными державами Брест-Литовского мирного договора, американцам стало понятно, что единственной возможностью сохранить свои интересы в данной ситуации остаётся свержение большевистского режима контрреволюционно настроенными силами, действующими в советской республике.
В этой связи ставка на казачьего атамана Алексея Каледина была неслучайной: он обладал большим авторитетом у донского казачества, в массе своей враждебно относящегося к большевистскому режиму (впрочем, как показали развивающиеся события, это доверие вскоре пропало). Кроме того, он являлся убеждённым монархистом, противником Временного правительства и героем Первой мировой войны, отличившимся в знаменитом Брусиловском прорыве. Каледин ещё до Октябрьского переворота, летом 1917 года, уже в качестве донского войскового атамана публично чётко обозначил своё видение принципов государственного устройства России как республики без какого бы то ни было революционного движения. Алексей Каледин, Лавр Корнилов и Михаил Алексеев были главными российскими военачальниками-организаторами массового вооружённого сопротивления большевикам.
В декабрьском меморандуме 1917 года Роберт Лансинг писал, что единственная возможность создать устойчивое российское правительство – добиться военной диктатуры, и способен на такие действия именно атаман Каледин с подчинёнными ему войсками.

Каким образом США поддерживали Каледина

Писатель и историк Вячеслав Васюков приводит данные о том, что политика США, касающаяся поддержки Алексея Каледина, была аналогичной действиям в этом направлении со стороны Антанты: страны антибольшевистского блока также финансировали Белое движение. Как пишет Васюков, США, в отличие от Англии и Франции, официально не участвовали в разделе сфер влияния в России (согласно меморандуму, подписанному этими странами в декабре 1917 года, советская республика была поделена на области-«зоны действия» англичан и французов). Позднее США и Япония также получили свои «регионы влияния» – Дальний Восток и Сибирь.
Сотрудник американской дипломатической миссии Трумэн Смит неоднократно информировал госдепартамент США о необходимости выделить деньги для помощи антибольшевистским силам, в том числе и Каледину. Вячеслав Васюков цитирует письмо госдепартамента США, направленное в Париж, где предлагается через посредничество Англии и Франции оказать финансовую поддержку калединскому движению (деньги, предоставленные Америкой, должны были передавать Каледину представители Антанты).
Сложно сказать, какие именно суммы в итоге выделялись США для этих целей и какова была периодичность данных траншей. В документах упоминается о намерении выделить Каледину заём (!) в полмиллиона долларов. Англичане одновременно с этим переговорным процессом передали на Юг России 120 миллионов фунтов стерлингов.

Почему надежды Америки не оправдались

Генрих Иоффе в книге «Белое дело. Генерал Корнилов» писал, что застрелившийся в феврале 1918 года Алексей Каледин разочаровался в себе как в казачьем атамане. Многочисленные поражения его войска в сражениях с Красной армией и отток казаков к большевикам убедили Каледина в том, что лидером в этой среде он уже не является. Данный факт он подчёркивал и в предсмертном письме генералу Алексееву.
Люди,Роберт Лансинг,Вудро Вильсон,Михаил Алексеев,Госдеп США,Правительство РФ,
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