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Умер дрессировщик хищников Михаил Багдасаров

Катерина Саломе
1 час назад
Умер народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.
Умер дрессировщик хищников Михаил Багдасаров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Не стало Михаила Ашотовича Багдасарова",
— сказала собеседница агентства.
По данным пресс-службы, причиной смерти стал коронавирус. Артисту было 75 лет.
Напомним, Михаил Ашотович родился в 1945 году в Баку, с 1973-го начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер актер и народный артист РФ Ефим Каменецкий.
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