Умер дрессировщик хищников Михаил Багдасаров

По данным пресс-службы, причиной смерти стал коронавирус. Артисту было 75 лет.

Напомним, Михаил Ашотович родился в 1945 году в Баку, с 1973-го начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.