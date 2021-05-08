Ученый связал смерть Наполеона с его любовью к парфюму

Наполеон Бонапарт, дважды император Франции и один из известнейших полководцев в мировой истории, по официальной версии, умер от рака желудка. Биомедик Парвез Харис из Лестерского университета Де Монфора предположил, что губительной для императора могла стать его любовь к парфюму. Об этом пишет Daily Mail.

Ученый отметил, ссылаясь на предыдущие исследования, что большое количество эфирных масел разрушает эндокринную систему, что может в итоге привести к развитию опухолей. Специалист связал ухудшение здоровья Наполеона с большим количество одеколона, который тот использовал.

Он также напомнил, что исследователи нашли в волосах императора, состриженных еще при его жизни, высокое содержание мышьяка. Однако, по словам профессора Хариса, многие люди в то время употребляли косметику с мышьяком, однако не все от нее погибали.

«Чего им не хватало, так это огромных объемов одеколона, которым Наполеон душил свое тело», — отметил биомедик.

Эксперт также рассказал, что однажды полководец перепутал парфюм с водой и случайно умыл им лицо и глаза. Кроме того, император считал одеколон средством от всех болезней и часто принимал ванны с ним и пил его. Даже в походы он брал по несколько бутылок одеколона.