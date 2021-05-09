Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Илон Маск рассказал о своем психическом расстройстве

Даня Виттиг
9 часов назад
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск рассказал о своем психическом расстройстве в эфире передачи Saturday Night Live. Об этом сообщает TMZ.
Илон Маск признался в психическом расстройстве
Фото: @elonmusk@elonmusk
Маск стал первым ведущим шоу с синдромом Аспергера, во всяком случае он первым заявил об этом в Сети. Однако некоторые не поверили Маску, так как передача является сатирической. В таком случае, это высказывание было бы оскорбительным для людей с заболеванием. При этом заявление буквально "обрушило" рынок криптовалюты.
Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Данное расстройство отличается от других состояний аутистического спектра относительно нормальной речью и интеллектом, однако нередко приводит к социальной изоляции.
Ранее "Рамблер" сообщал подробнее о том, как Маск стал телеведущим.
Люди,Илон Маск,SpaceX,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители