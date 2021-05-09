Илон Маск признался в психическом расстройстве

Маск стал первым ведущим шоу с синдромом Аспергера, во всяком случае он первым заявил об этом в Сети. Однако некоторые не поверили Маску, так как передача является сатирической. В таком случае, это высказывание было бы оскорбительным для людей с заболеванием. При этом заявление буквально "обрушило" рынок криптовалюты.