Что помогало знаменитостям выживать в тюрьме

Знаменитости тоже люди, поэтому и они могут время от времени нарушать закон и даже попасть за решетку за свое деяние. И некоторые американские звезды поделились опытом, как им удалось выжить в тюрьме. «Рамблер» собрал цитаты знаменитостей.

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Боксер Майк Тайсон в 1992 году был приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование, из которых отсидел три. На протяжении всего этого времени Тайсон занимался чтением:

«В тюрьме я всю дорогу читал всякие умные книжки. Толстой — это просто бред! Люди не должны читать подобную чушь!»

А вот актер Марк Уолберг был приговорен к двум годам заключения за попытку в убийстве. На тот момент артисту было всего 16 лет, и уже через 45 суток он вышел на свободу. Благодаря этому эпизоду в жизни он понял, что больше не хочет быть заключенным:

«В молодости я имел проблемы с законом и знал, что однажды попаду в тюрягу. Трое моих братьев отсидели. Сестра попадала в тюрьму столько раз, что я сбился со счета. Наконец я попал в тюрьму и оказался рядом со всеми этими людьми, на которых всю жизнь мечтал быть похожим. Ну и я этого добился, теперь был таким же, как они. И вот посмотрел я вокруг и понял, что совершенно не хочу таким быть! Тюряга — худшее место в мире, и возвращаться туда у меня не было никакого желания. И вот тут-то, спасибо тюряге, я понял, что пора учиться ходить по прямой дорожке».

Роберт Дауни младший на протяжении долгого времени испытывал зависимость от запрещенных веществ. В итоге это привело к тому, что за хранение тех самых веществ и оружия актера приговорили к тюремному заключению сроком на три года. Позже Роберт признался, что пережить это время ему помогло чувство юмора:

«Когда я только пришел в камеру, я пошел умываться. И вот умываюсь, а тут один зэк встает и начинает орать на меня: "Эй, что ты делаешь, козел? Ты чего это сплевываешь в раковину? Сплевывай в парашу! Нам тут не нужны твои бациллы в раковине!" А я откуда знал? Для меня всегда раковина была местом для умывания, а туалет — для испражнения. Я там был как гость. Потом мне дали кличку. "Ты теперь будешь Мо Дауни!" — сказали они мне. А вообще, надо сказать, чувство юмора в тюрьме так же необходимо, как акваланг под водой».

Актеру Дэнни Трехо удалось найти свой путь, он даже «заключил сделку» с Богом, свою часть которой он выполняет до сих пор:

«В тюрьме я нашел свой путь. Случился бунт, после которого меня обвинили в том, что я кинул камень в охранника. Хотя на самом деле я кидал его в других парней, а охранник просто оказался на дороге. Мне светила газовая камера. И вот тогда я обратился к Богу. Я не мечтал о том, чтобы как-нибудь выкрутиться, — я знал, что это невозможно. Я просто мечтал уйти с достоинством. И я сказал: «Бог, если ты есть, то все как-нибудь образуется. Но если нет, то мне хана». И вот — обвинение сняли, а через год меня выпустили условно-досрочно. И я понял, что пора исполнять мою часть договора. С тех пор я бросил наркотики».