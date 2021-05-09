За что казнили старшего брата Ленина

12 апреля 1866 года родился Александр Ульянов — старший брат Владимира Ленина. В Петербургском университете ему прочили большое будущее, а он увлекся революционными идеями. На момент казни Александру был всего 21 год. «Рамблер» расскажет, что привело к этому трагическому событию.

Фото: elib.shpl.ru elib.shpl.ru

Окончив школу, Ульянов поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В студенческие годы Ульянов ходил на собрания революционных кружков и даже несколько раз принимал участие в политических демонстрациях.

Вместе с приятелем Петром Шевыревым Ульянов в 1886 году организовал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля». И почти через год последователями было решено устроить покушение на Александра III. Для совершения преступления они выбрали день покушения на его отца — первое марта. В этом время Александр III должен был ехать по Невскому проспекту на поминальную службу в собор. Ульянову принесли химикаты, картечь, и он собрал взрывные устройства

К счастью, теракт был предотвращен, на квартирах террористов устроили засады. На суде Ульянов вину не признал, но не отрицал свое авторство в манифесте «Террористической фракции».

В итоге десятерым заговорщикам смертную казнь заменили каторгой, повесили только пятерых, в том числе и Ульянова. Еще до казни мама Александра подала прошение о помиловании сына на имя царя, однако ей было отказано.