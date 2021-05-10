Как «танцующий миллионер» пустил пыль в глаза всему миру

С тех пор, как Джанлука Вакки выложил в свой Instagram видео, где танцует в компании красивой девушки в купальнике, он стал популярным в социальных сетях. И в итоге Джанлуку за его роскошную жизнь прозвали «танцующим миллионером». «Рамблер» расскажет, кем является Вакки на самом деле.

Фото: @gianlucavacchi @gianlucavacchi

После того, как видео набрало несколько миллионов просмотров, кто-то пустил слух, что Джанлуке около 80 лет. И все восхищались тем, как можно выглядеть настолько хорошо в таком-то возрасте. И когда выяснилось, что Вакки чуть больше 50 лет, все были немного разочарованы.

Известно, что Джанлука числится членов совета директоров корпорации, производящей автоприцепы, он также основал компанию, производящую достаточно экстравагантную одежду. Однако уже несколько лет ходит слух, что Джанлука на самом деле вовсе не бизнесмен, а скорее передоверивший наемным рабочим управление всеми своими делами.

Несмотря на это, Вакки считается одной из самых знаменитых персон в Италии. Он даже успел покрутить романы с половиной итальянских моделей. Джанлуке даже приписывали роман с актрисой Мишель Родригес Дженнифер Лопес . Однако почти все его отношения заканчивались быстро. Но сейчас поклонники «танцующего миллионера» утверждают, что он остепенился.

В конце прошлого года Джанлука вместе с 27-летней возлюбленной Шэрон Фонсеки стали родителями, у пары родилась дочь — Блу Иерусалима. И только недавно Вакки показал фото новорожденной, и рассказал о ее заболевании. Девочка родилась с так называемой «волчьей пастью», это расщелина мягкого и твердого неба: