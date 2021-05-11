Двухлетний житель Индии стал самым юным гением в мире

Умственные способности вундеркинда впечатляют.
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Двухлетнего жителя Индии признали самым юным гением в мире. Вундеркинд Аарьяваан Джоши из города Ратлама демонстрирует впечатляющие умственные способности и установил мировой рекорд как самый юный разностороннее развитый ребенок.О талантах 2-летнего мальчика сообщает издание Free Press Journal .
В свои два года Аарьяваан Джоши считает до 200, знает 20 химических элементов, 31 плодовое растение, 30 животных (из них определяет 16 птиц) и 30 частей тела человека.
Также мальчик может назвать все цвета радуги и планеты Солнечной системы, распознавать и чертить разные геометрические фигуры, понимать многие математические символы. Кроме того, вундеркинд всего за две минуты может сопоставить 25 похожих предмета. Юное дарование хорошо знает клавиатуры калькулятора и ноутбука. А еще показывает высокие результаты в играх на логику.
Facebook.com/divya.patidar.5
Как передает вышеупомянутое издание, мать юного гения Дивья Патидар Джоши — обладательница титула миссис Индия-2018, а отец Праяс Джоши — офицер торгового флота. Родители одаренного ребенка отмечают, что записи, созданные их двухлетним сыном, были опубликованы в 130 странах мира.Известно, что предыдущий рекорд по всестороннему развитию принадлежал 4-летнему ребенку.