Двухлетний житель Индии стал самым юным гением в мире

Умственные способности вундеркинда впечатляют.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Двухлетнего жителя Индии признали самым юным гением в мире. Вундеркинд Аарьяваан Джоши из города Ратлама демонстрирует впечатляющие умственные способности и установил мировой рекорд как самый юный разностороннее развитый ребенок.О талантах 2-летнего мальчика сообщает издание Free Press Journal .

В свои два года Аарьяваан Джоши считает до 200, знает 20 химических элементов, 31 плодовое растение, 30 животных (из них определяет 16 птиц) и 30 частей тела человека.

Также мальчик может назвать все цвета радуги и планеты Солнечной системы, распознавать и чертить разные геометрические фигуры, понимать многие математические символы. Кроме того, вундеркинд всего за две минуты может сопоставить 25 похожих предмета. Юное дарование хорошо знает клавиатуры калькулятора и ноутбука. А еще показывает высокие результаты в играх на логику.

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