Почему Плисецкая всю жизнь не могла спать по ночам

Майя Плисецкая вошла в историю как одна из величайших фигур в мире балета. Со стороны ее видели как воплощение успеха: модная одежда, признание, множество поклонников, романы с известными мужчинами. Но не все знали, что Плисецкая всю жизнь страдала от бессонницы из-за пережитой в детстве трагедии. Подробнее в материале "Рамблера".

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Апрельской ночью 1937 года, когда Майе Плисецкой было 12 лет, в дом пришли сотрудники органов и арестовали отца будущей балерины, Михаила Плисецкого. Родителя Майи приговорили к высшей мере наказания - смертной казни, и в 1938 году привели приговор в исполнение.

После этого мать Майи, актрису Рахиль Мессерер, также арестовали, и отправили с грудным сыном Азарием в лагерь для жен изменников Родины в Казахстане. Так 13-летняя Майя и ее 7-летний брат Александр остались без родителей.

Чтобы дети не попали в интернат, их забрали дядя и тетя по маме. Сашу усыновил балетмейстер Асаф Мессерер , а Майю удочерила балерина Суламифь Мессерер . В те страшные годы множество родственников Майи пострадали от репресси, как по линии Плисецких, так и со стороны Мессереров.

Только в 1941 году, незадолго до начала войны, мать Майи Плисецкой вместе с маленьким Азарием оказалась на свободе и вернулась в Москву. Тем не менее, Тетя Суламифь стала второй мамой девочки. Она осталась официальным родителем Майи, чтобы в будущем у ребенка не возникло проблем из-за родства с изменником Родины.

Именно тетя познакомила маленькую Майю с миром балета. Это случилось еще во время проживания Плисецких на Шпицбергене, но тогда девочка не могла часто приезжать к тете для тренировок. Но после удочерения Майя стала посвящать балету практически все свое время.

Впереди еще были тяжелые военные годы, потеря на фронте многих двоюродных братьев и сестер, сложное послевоенное время. В добавок к этому, тетя часто была строга к Майе, а иногда даже попрекала племянницу тем, что взяла ее к себе, тратит на нее деньги, хлеб, время.