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Семья приехала на дачу и нашла печальное послание в бутылке

Lenta.ru
3 часа назад
Жители канадского города Ошава, провинция Онтарио, приехали на дачу на остров Манитулин и нашли бутылку с печальным посланием. Об этом сообщает портал Global News.
Семья приехала на дачу и нашла печальное послание в бутылке
Фото: Страница Carrigan Shan на FacebookСтраница Carrigan Shan на Facebook
В апреле Шанделль Кэрриган (Shandelle Carrigan) и ее муж Джейсон Пултон (Jason Poulton) обнаружили на берегу озера Гурон бутылку, горлышко которой было перемотано изолентой.
В бутылке семья нашла записку, десять канадских долларов (621 рубль) и фотографию молодого человека по имени Брендон Уолли (Brandon Walli), который погиб в 2016 году. В записке говорилось: «Выпейте за нас в память о нашем сыне».
Брендон попал под машину в городе Гамильтон, провинция Онтарио, когда на ходу набирал сообщение на мобильном телефоне.
Кэрриген и Пултон решили найти семью молодого человека. Они опубликовали сообщение о находке в Facebook, и менее чем через сутки с ними связалась его сестра Робин Толлар (Robyn Tollar).
Две семьи связались по FaceTime и выпили в память о молодом человеке.
«Все эти эмоции от ночи, когда Брендон умер, нахлынули вновь», — отметила Толлар.
После его смерти семья Уолли зарядила его прах в ружье и выстрелила над озером. Затем они бросили в озеро бутылку с посланием, которая могла уплыть по воде в США, но вместо этого вернулась к дому.
Ранее сообщалось, что жительница канадского города Ледюк, провинция Альберта, пришла на субботник и нашла послание в бутылке, отправленное 28 лет назад. Как оказалось, послание написала маленькая девочка.
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