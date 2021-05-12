Семья приехала на дачу и нашла печальное послание в бутылке

Жители канадского города Ошава, провинция Онтарио, приехали на дачу на остров Манитулин и нашли бутылку с печальным посланием. Об этом сообщает портал Global News.

Фото: Страница Carrigan Shan на Facebook Страница Carrigan Shan на Facebook

В апреле Шанделль Кэрриган (Shandelle Carrigan) и ее муж Джейсон Пултон (Jason Poulton) обнаружили на берегу озера Гурон бутылку, горлышко которой было перемотано изолентой.

В бутылке семья нашла записку, десять канадских долларов (621 рубль) и фотографию молодого человека по имени Брендон Уолли (Brandon Walli), который погиб в 2016 году. В записке говорилось: «Выпейте за нас в память о нашем сыне».

Брендон попал под машину в городе Гамильтон, провинция Онтарио, когда на ходу набирал сообщение на мобильном телефоне.

Кэрриген и Пултон решили найти семью молодого человека. Они опубликовали сообщение о находке в Facebook, и менее чем через сутки с ними связалась его сестра Робин Толлар (Robyn Tollar).

Две семьи связались по FaceTime и выпили в память о молодом человеке.

«Все эти эмоции от ночи, когда Брендон умер, нахлынули вновь», — отметила Толлар.

После его смерти семья Уолли зарядила его прах в ружье и выстрелила над озером. Затем они бросили в озеро бутылку с посланием, которая могла уплыть по воде в США, но вместо этого вернулась к дому.