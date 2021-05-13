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Сын киллера из 90-х Македонского рассказал об отце

Lenta.ru
6 часов назад
Сын Александра Солоника, известного в криминальных кругах как Саша Македонский, — одного из главных российских киллеров 90-х годов — впервые рассказал о жизни и смерти отца. Об этом в четверг, 13 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Сын киллера из 90-х Македонского рассказал об отце
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По данным следствия, на счету Солоника — более двадцати убитых криминальных авторитетов. Начавший свою криминальную биографию в Курганской организованной преступной группировке (ОПГ) киллер трижды сбегал из-под ареста, в том числе из московского СИЗО «Матросская тишина».
Как рассказал его сын Антон, отец пустился в бега, когда ему было два года. Мать Антона отказалась бежать вместе с киллером, выбрав спокойную жизнь. О том, кем на самом деле был Солоник, Антон узнал в 13 лет случайно, причем подробности криминальной жизни родителя его не испугали, как и перспектива преследования бандитами.
До 13 лет Антон считал, что его отец погиб в автокатастрофе, хотя на самом деле Солоника в 1997 году убили на его вилле в Афинах рядовые киллеры Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ). Уже в сознательном возрасте Антон не стал менять фамилию.
Люди,Александр Солоник,ФСИН,
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