Сын киллера из 90-х Македонского рассказал об отце

Как рассказал его сын Антон, отец пустился в бега, когда ему было два года. Мать Антона отказалась бежать вместе с киллером, выбрав спокойную жизнь. О том, кем на самом деле был Солоник, Антон узнал в 13 лет случайно, причем подробности криминальной жизни родителя его не испугали, как и перспектива преследования бандитами.