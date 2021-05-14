"Тебя могут выследить и украсть": россиянка о жизни в Венесуэле

Софья переехала в Венесуэлу вместе с мужем — он работает в российской компании, у которой есть представительство в этой стране. Сама Софья работает удаленно в российской компании. О Венесуэле известно очень мало, так как туризм там практически не развит. Сейчас она живет вместе с супругом и собакой в столице Венесуэлы, Каракасе. О главных мифах, страхах и порядках жизни в этом южноамериканском государстве она рассказала "Рамблеру".

Фото: @sofiasedova @sofiasedova

Страхи и подготовка к переезду

Страх был один — неизвестность. Про Венесуэлу известно очень мало, туристов здесь практически нет, а из России — тем более.

Венесуэла считается одной из самых опасных стран в мире, а Каракас считается самым опасным городом.

Естественно, ехать сюда было страшно. Я столкнулась с еще одной проблемой — незнание испанского языка (Прим. ред — на испанском говорят большинство венесуэльцев). Я начала его учить только осенью, когда мы уже знали, что точно будем переезжать, но этих нескольких месяцев не было достаточно для переезда. У меня был страх, что я буду полностью зависеть от мужа и не смогу самостоятельно что-то делать, но сейчас все по-другому. Спустя почти полгода жизни в этой стране я могу разговаривать на испанском, так как я продолжаю заниматься с двумя преподавателям. Один русский, а второй — носитель языка.

Сборы и доставка из других стран

Собирать вещи пришлось сильно заранее из-за того, что помимо одежды и лекарств необходимо было везти практически все: начиная от шампуня и заканчивая зубной пастой. В Венесуэле есть несколько магазинов, которые продают импортные товары, но и там не всегда можно найти что-то подходящее. Пришлось везти действительно много вещей, так как я не использую косметику, которую тестируют на животных. Приходилось все прочитать: что нужно брать и на сколько мне всего этого хватит. Естественно, всего не хватило. Пришлось заказывать что-то из интернет-магазинов, но с этим тоже не все так просто. Так как страна под санкциями, мы заказываем посылки из Америки, но мы делаем это через посредника в США. Он отправляет посылки в Панаму из Майями и потом это отправляется сюда. Мне повезло, что к нам приезжала моя мама и смогла привезти мне некоторые вещи. Летом я приеду в Москву и уже составляю огромный список того, что нужно привезти.

@sofiasedova

Дорогая жизнь и бедность

Многие считают, что в Венесуэле все очень дешево, но на самом деле это не так. Дешево тут было несколько лет назад, когда доллары можно было менять на черном рынке на местную валюту боливары. Можно было жить на 50 или 100 долларов и ни в чем себе не отказывать. Потом произошла долларизация экономики и все стало очень дорого. Например, в Москве у нас с мужем на двоих выходило на продукты пять-шесть тысяч рублей на две недели, то здесь выходит 200-250 долларов (15-18 тысяч рублей). При этом, мы закупаем овощи, фрукты и крупы в местных магазинах, а все остальное докупаем в импортных.

@sofiasedova

Грабежи и похищения людей за выкуп

В Венесуэле действительно очень опасно, но несмотря на высокий уровень преступности, тут можно жить полноценной жизнью. У многих супермаркетов есть охраняемая парковка. Раньше уровень преступности был гораздо выше и людей могли обворовать даже в пробке на дороге. Сейчас многие бандиты уехали из страны из-за того, что уровень жизни сильно понизился и местные шутят, что грабить стало некого.

У них "любимое" преступление — похищение людей с целью выкупа.

Из-за этого здесь очень опасно делать что-то на улице в одинаковое время, потому что тебя могут выследить и украсть. Они ничего не делают, просто требуют выкуп. Например, я всегда гуляю с собакой в разное время, чтобы меня не выследили.

Фото из личного архива Софьи

У нас есть знакомый дантист, которого один раз похитили во время пробежки. Преступники потребовали за него две тысячи долларов. Он согласился, но сказал, что сам себя выкупит, но ему нужно собрать долги по знакомым. В итоге бандиты весь день ездили с ним по городу, пока он не собрал долги, а потом отпустили его.

Трущобы, граничащие с коттеджами

Венесуэла — страна контрастов. Здесь нищета граничит с очень богатой жизнью. Тут есть люди, которые просто не могут купить себе поесть, которым нечем кормить детей и живут они в трущобах. А есть люди с несколькими машинами, которые живут на вилле около гольф-клуба. Это поначалу пугает, так как бросается в глаза. В России тоже есть этот контраст, но его видно не так. Становится страшно, когда ты выходишь из магазина к машине и ее обступают дети, которые просят у тебя купить им поесть. При этом венесуэльцы очень милые. Все, с кем я общалась — очень приятные люди.

Фото из личного архива Софьи

Самые бедные районы здесь называются барриос. Они граничат с хорошими домами, но иногда прямо напротив трущоб могут стоять особняки богатых людей. Каждый раз, когда я еду куда-то по навигатору, я смотрю, не ведет ли он меня через эти районы, так как там очень опасно. Бандиты в них могут просто убить человека.

Правительство направляет бедным слоям населения коробки с едой. Раньше там была более разнообразная пища, но сейчас они состоят из макарон, риса, фасоли и хлеба. Каждый житель может направить заявку на такую коробку.

В стране есть проблемы с бензином. Его раздают бесплатно, но по талонам. Из-за этого на заправках можно увидеть километровые очереди. люди просто живут в своих машинах неделю ради бесплатного бензина.

Нас два раза останавливали на дорогах полицейские. Они не хотели проверять документы, а просто просили дать им поесть. Дело в том, что госсулжащие, например, полицейские и военные, живут очень бедно. Они зарабатывают около семи долларов в месяц.

Фото из личного архива Софьи

Правила безопасности для приезжих

Для местных бандитов человек с белой кожей равнозначен богатому человеку, поэтому для приезжих не с латиноамериканской внешностью есть особые правила жизни в Каракасе.