Итальянская блогерша стала наследницей престола

Нынешний глава династии изменил закон, согласно которому женщины не могли претендовать на власть. Теперь его внучка —17-летняя Виттория — стала первой за тысячу лет женщиной, которая может занять престол. Сейчас девушка живет в Париже с матерью и сестрой.