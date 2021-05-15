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Итальянская блогерша стала наследницей престола

Lenta.ru
6 часов назад
17-летняя дочь принца Венеции и блогерша Виттория Савойская объявлена наследницей престола в Италии. Об этом сказано в указе главы династии Виктора Эммануила Савойского, сообщает The Independent.
Итальянская блогерша стала наследницей престола
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Нынешний глава династии изменил закон, согласно которому женщины не могли претендовать на власть. Теперь его внучка —17-летняя Виттория — стала первой за тысячу лет женщиной, которая может занять престол. Сейчас девушка живет в Париже с матерью и сестрой.
«Это лучший подарок, который он [дедушка — прим. "Ленты.ру"] мог для меня сделать», — цитирует Виттторию издание.
Италия по форме правления является республикой. Монархия была упразднена 75 лет назад из-за поддержки политики Муссолини, но фиктивно королевская семья еще существует. По данным британского издания, итальянцы не заинтересованы в восстановлении монархии.
Люди,The Independent,Lenta.ru,
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