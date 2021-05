Как Леннон изменил себе, жене и ушел к Йоко Оно

И Джон поистине воплощал свое видение: «I am he as you are he as you are me and we are altogether», как пел в «I Am The Walrus». Тони Барроу, переставший быть пресс-секретарем Beatles со дня появления в Apple Дерека Тейлора, говорил, что с той минуты он едва узнавал в Джоне человека, с которым был знаком последние пять лет.