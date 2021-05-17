Привычки, которые делают из человека настоящего гения

Когда обычные люди слышат слово «гений», то представляют исключительного и далекого от реальности человека. Однако психологи уверяют, что у многих гениев были привычки и странности, которые присущи обывателям. Возможно, прочитав этот материал, кто-то узнает в себе или в своих близких настоящего гения.

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Короткий сон

Быть совой не всегда плохо. Хотя врачи единогласно утверждают, что нужно спать от семи до восьми часов каждую ночь, гении редко придерживаются этого правила. Знаменитый изобретатель Никола Тесла утверждал, что он спал только два часа в сутки и иногда работал по 84 часа кряду. Историки говорят, что Леонардо да Винчи привык к так называемому «сну сверхчеловека» (ученые называют это явление полифазным сном) — он спал по 20 минут каждые четыре часа.

Любовь к кошкам

Оказывается, что высокоинтеллектуальные и творческие люди на протяжении всей истории были любителями кошек.

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К примеру, пушистых домашних питомцев обожали Сальвадор Дали, Анри Матисс Эрнест Хемингуэй . Исследования показали, что владельцы кошек, как правило, имеют более высокий IQ и лучшее образование.

Неаккуратность

Мастерские или кабинеты гениальных людей, как правило, больше похожи на свалку. Недавнее исследование психологов показало, что захламленный стол может привести к более творческому мышлению (а неаккуратные работники намного чаще выбирают новые проекты и задачи). К примеру, Марк Твен был известным неряхой.

Неразборчивый почерк

Если кто-то говорит человеку, что его почерк неразборчив, то это нужно воспринимать как комплимент. Исследования показали, что у одаренных людей часто ужасный почерк, поскольку их мозг работает быстрее, чем руки.

Атлетичное телосложение

Стереотип спортсмена, который не может связать двух слов, не всегда верен. К примеру, Пифагор был боксером. И вовсе не случайно Древняя Греция была родиной множества философов и Олимпийских игр: греки считали, что атлетическое телосложение является признаком хорошего лидера. Аристотель также считал, что спорт или игры ближе всего к «созерцанию», поскольку они служат для собственной выгоды, а не в качестве средства для достижения цели.

Кофе по утрам

Бесспорно, что Бетховен был музыкальным гением, но у него были очень специфические требования: он сам отсчитывал ровно 60 зерен кофе для каждой чашки. Бенджамин Франклин часто проводил свободное время в кофейных магазинах, а Бальзак описал зависимость от кофе в своих произведениях.

Любовь к одиночеству

Гении почти все — интроверты, а некоторые искренне верили в то, что значимые вещи могут быть созданы только в одиночестве. Писательница Джейн Остин специально поставила дверь на очень скрипящих петлях, чтобы к ней никто не мог зайти внезапно и прервать процесс творчества.

Длительные прогулки

Некоторые из лучших идей пришли к великим мыслителям, таким как Сёрен Кьеркегор и Чарльз Диккенс , во время прогулок. Кьеркегор после этого спешил домой, чтобы записать свои мысли. Бетховен на прогулках всегда носил с собой карандаш и блокнот. Чайковский выработал привычку гулять по два часа каждый день и даже верил, что он заболеет, если пропустит хоть одну прогулку.

Личный дневник

«Я вновь взялся вести свой дневник после долгого перерыва. Это для меня способ успокоения того нервного возбуждения, которое беспокоило меня столь долгое время».

Любовь к музыке

Леонардо да Винчи играл на нескольких музыкальных инструментах и даже изобрел свой собственный.

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Галилей играл на лютне, и музыка вдохновляла его на создание философских трудов.

Любовь к природе