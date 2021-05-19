Как сложилась судьба детей Леонида Куравлева

Леонид Куравлев познакомился со своей будущей женой Ниной на катке. На тот момент оба еще были школьниками. Спустя время, после окончания вуза, Куравлев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Поженились в июне 1960 года. Тогда же началась и головокружительная карьера артиста.

Фото: New Magazine New Magazine

Сначала в семье родилась дочь Екатерина, а через 15 лет сын Василий . Имя мальчику было выбрано не случайно, сына назвали в память о друге Василии Шукшине.

Дети талантливого артиста самостоятельно выбирали свой жизненный путь. Поначалу дочь Катя снималась в кино, но потом, поняла что эта среда не для неё и поступила на медицинский. Отец был очень огорчён, но со временем принял выбор дочери.

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Куравлева- младшая стала психотерапевтом. Сейчас она проводит групповые тренинги и применяет нестандартные методы лечения. Куравлев-младший серьёзно занимался теннисом, но профессиональным спортсменом так и не стал.

Василий поступив в автодорожный институт, защитил кандидатскую и теперь преподаёт в РУДН , параллельно занимаясь бизнесом.

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Семейная жизнь сложилась удачно только у сына. Екатерина так и не создала семью. У Василия же трое детей: Степан (2003 год), Фёдор (2007 год) и Григорий (2010 год). Сам сын и внуки очень похожи на знаменитого актера. Особенно старший Степан. Отмечают, что сравнивая старые фото деда со Степаном, становится понятно, что это просто его копия.

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По словам друзей Куравлева, смерть супруги Нины Васильевой в 2012 году замкнула его в себе и совершенно выбила из колеи. Жена Куравлева перенесла на ногах инфаркт, из-за острых болей в груди ей сделали операцию, после которой она не выжила. После трагедии актер окончательно отсек все связи, прекратил даже отвечать на звонки.