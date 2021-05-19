Россиянин — о том, как ехал в Китай и оказался в Таиланде

Максим переехал в Таиланд во время пандемии. Он жил и учился в Китае, когда на новогодних каникулах его настиг карантин. Из-за того, что он уехал отдыхать в другую страну, в Китай он не может вернуться до сих пор. "Рамблер" поговорил с Максимом и узнал, как ему удалось быстро обосноваться в Таиланде и полностью изменить свою жизнь без планов и подготовки.

Фото: Фото из личного архива Максима Фото из личного архива Максима

О переезде в Китай и случайном попадании в Таиланд

Я не собирался переезжать в Таиланд изначально. Я переехал в Китай после того, как получил диплом бакалавра в Москве. В итоге в Китае мне удалось отучиться всего полтора года. Зимой 2020 года я поехал на зимние каникулы во Вьетнам, и там меня застал COVID. Тогда он только появился в Китае и был чем-то новым и неизвестным, страну захлестывала паника, а события разворачивались с каждым днем все быстрее. Пока я был во Вьетнаме, начали отменяться рейсы в Китай, закрывались страны, а университет попросил тех, кто уехал за границу, не возвращаться в страну и ждать уведомления. Так я оказался во Вьетнаме и мог оставаться там всего две недели без визы. Чтобы ее сделать, надо было выехать из страны, а потом вернуться. Возвращение в Россию я не рассматривал, так как надеялся, что все скоро закончится, а с собо в путешествие я взял буквально несколько летних вещей. В итоге друзья, с которыми я познакомился в Китае, предложили мне приехать к ним и погостить в Таиланде.

Фото из личного архива Максима

О поиске работы и уровне жизни

Я приехал к друзьям и погостил у них, но стал понимать, что это все сильно затягивается. Я не мог больше оставаться там и напрягать людей, поэтому мне пршилось думать, что делать дальше. Я по-прежнему надеялся, что Китай скоро откроется и не планировал возвращаться в Россию. Так я переехал в Бангкок и устроился волонтером в хостел, где жил бесплатно и пережидал это время.

Когда я попал в Таиланд, у меня удаленно продолжалась учеба в Китае, но я понимал, что долго без дохода жить не смогу. В июле прошлого года в Таиланде возобновился учебный процесс после первой волны ковида, и теперь я работаю учителем английского в школе. У меня уже был такой опыт в Китае, поэтому найти такую работу мне не составило труда. Для работы мне пришлось пройти тест на знание английского, предоставить диплом бакалавра и преодолеть еще несколько бюрократических сложностей, но это все оказалось осуществимо. Так я получил рабочую визу. Сейчас я продолжаю учиться дистанционно, прохожу удаленно практику в китайской компании и работаю учителем английского. Получается, живу на две страны. Это занимает практически все время, кроме выходных.

Фото из личного архива Максима

Иностранные учителя здесь зарабатывают достаточно хорошо по сравнению с местными или, например, учителями в России. Конечно, я не являюсь тут элитой, но не могу сказать, что мне не хватает на жизнь. Иностранные учителя здесь получают от тысячи долларов в месяц (73 тысячи рублей), носители языка могут получать две и больше (147 тысяч рублей).

На свою зарплату я могу позволить себе снимать хорошее жилье. Многие иностранцы живут здесь в кондоминиумах — подобиях жилых комплексов. Здесь есть бассейны, тренажерные залы и коворкинги, а все это входит в стоимость аренды. В центре Бангкока можно снять хорошую квартиру в кондоминиуме за те же деньги, как на окраине Москвы. Также я могу позволить себе путешествия, но за границу я пока не выезжал и путешествовал только по стране. Если правильно планировать бюджет, можно себе позволить многое и себя сильно не ущемлять — доступна одежда, техника, но на iPhone, например, придется подкопить.

В целом уровень жизни в Таиланде довольно подъемный. Если сравнивать с Москвой, Пекином и другими столицами — тут значительно дешевле. Доступнее жилье, аренда, еду тоже можно найти на любой вкус и кошелек. Я очень люблю тайскую еду. При этом на юге Таиланда может быть дороже, так как там все заточено под туристов — та же еда, например.

Фото из личного архива Максима

Есть люди разного достатка. Те, у кого он ниже среднего, не могут позволить себе даже общественный транспорт, не говоря уже о путешествиях. С достатком выше среднего тут можно комфортно жить, откладывать и не сильно себя ограничивать.

О мифах и стереотипах

Приезжая в Таиланд, я очень мало знал о стране, поэтому какие-то конкретные мифы назвать не могу. Туристы, приезжая сюда, в первую очередь знают о трансвеститах, разгульном образе жизни, барах и клубах.

Стереотип о трансвеститах отчасти преувеличен. Это действительно распространенное явление. Чаще всего они встречаются как представителями маргинальных групп. Если говорить о трансгендерах, то они — полноценные члены общества. Тут их много в сфере обслуживания: официанты, продавцы-консультанты, кассиры и так далее.

Фото из личного архива Максима

Отношение к трансгендерам здесь очень толерантное. Мне кажется, что в Таиланде они живут более спокойно, чем в других странах. Тут им не надо скрываться и они не встречают препятствий на своем жизненном пути. При этом, их легко распознать — они более крупные, у них грубый голос и неестественно пышные формы, поэтому познакомиться в Таиланде с девушкой, а наутро узнать, что она — мужчина может только турист, который пробыл долгое время в баре или клубе. Только процентов 20 из всех трансгендеров легко спутать с обычной девушкой.

Бангкок для многих представляется центром веселья с клубами, барами, алкоголем и кварталом красных фонарей. Да, это действительно здесь есть, но очень локализовано по месту и времени, поэтому обычные жители с этим не сталкиваются, если у них нет желания.

Для меня было удивительным то, что Таиланд — очень традиционна страна в плане религии и культуры. Большинство здесь — буддисты, но есть мусульмане и католики. И это встречается в повседневной жизни, например дети с утра на линейке повторяют буддистские мантры и делают какие-то обряды. В качестве приветствия тайцы складывают руки друг к другу на уровне груди. делают небольшой поклон. Причем это есть везде — на кассах в магазинах, в офисах, в школах. Я не ожидал это увидеть в стране, которая славится своим разгульным образом жизни.

Фото из личного архива Максима

Еще одна вещь, которая меня поразила — тут очень чисто. При входе в дом или общественное место тайцы разуваются и ходят босиком или в носках. Исключением могут быть только большие магазины и торговые центры. Тайцы любят сидеть на полу. Они спокойно могут лечь и вздремнуть из-за того, что пол тут очень чистый и теплый.

Люди здесь очень дружелюбные, они никогда не откажут в помощи и не проигнорируют. Исключением могут быть только сотрудники миграционной службы и должностные лица. Кроме того, б большинство говорят на английском. Не свободно, конечно, но при покупке уличной еды продавец сможет спокойно с вами объясниться. В Китае это не так распространено, там с английским тяжелее.

О карантине

Пандемию и карантин я застал здесь. Когда в Китае уже закрывали города и сажали людей на карантин, здесь было все открыто, приезжали туристы и можно было свободно передвигаться. В марте уже начали появляться первые заболевшие, а в конце месяца начался жесткий локдаун. Все было закрыто. Я никогда такого не видел: было пусто на улицах, были открыты только аптеки и сеть небольших продуктовых магазинов. По мировым меркам в Таиланде было не очень много заболевших, а власти быстро среагировали, поэтому первая волна прошла быстро. В конце декабря была вторая волна, и количество заболевших уже было гораздо больше.

Сейчас в Таиланде на входе в помещения стоят антисептики, везде измеряют температуру, есть социальная дистанция. Без маски нигде не пускают, а за ее отсутствие полагается штраф в 20 тысяч батов (40 тысяч рублей). При этом видно, как люди устали, но продолжают соблюдать ограничения. Темпы вакцинирования очень медленные, но к началу 2022 году планируют начать принимать туристов, поэтому есть надежда на то, что будет легче.

О планах на будущее

В идеале я бы хотел вернуться в Китай, но студентов, которые остались за границей, просто игнорируют. Скоро будет уже 1,5 года, как я уехал из Китая, но нам до сих пор никто не дал ответа на вопрос, когда можно будет вернуться в страну. Сейчас на въезд в Китай выдают семейные, рабочие и бизнес-визы. Для студентов границы остаются закрытыми.

Фото из личного архива Максима

Сейчас я заканчиваю второй курс магистратуры, и у меня останется еще год учебы. Надежду на возвращение я уже потерял, но, если нам разрешат, я буду рад вернуться, продолжить учебу, а потом я бы хотел жить и работать в Китае. Мне нужно вернуть язык, так как за 1,5 года отсутствия практики я начал его забывать.