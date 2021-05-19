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Журналист признался в подделке документов ради интервью с принцессой Дианой

Lenta.ruиещё 3
19 мая 2021
Корпорация «Би-би-си» признала, что интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу в 1995 году было организовано с помощью поддельных документов, сообщает британское СМИ.
Журналист подделал документы ради интервью с леди Ди
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Отмечается, что Башир показал брату Дианы графу Спенсеру поддельную банковскую выписку, чтобы завоевать его доверие и выйти на контакт с принцессой. В выписке якобы были отражены платежи британской «желтой прессы» сотрудникам королевской семьи ради добычи информации о них. Башир таким образом убедил Спенсера, что Диане лучше рассказать самой о слухах вокруг нее и семьи.
Сам журналист позднее и в разговорах с руководством «Би-би-си» отрицал факт подделки. Теперь же он признал это и извинился, но заявил, что продолжает гордиться тем интервью и отметил, что банковские выписки не повлияли на решение принцессы Дианы дать его. «Би-би-си» также признала явные провалы при подготовке интервью и выразила сожаление этим фактом.
58-летний Мартин Башир уволился с «Би-би-си» на прошлой неделе, сославшись на проблемы со здоровьем. В интервью ему в 1995 году принцесса Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, об их изменах друг другу и о своей булимии.
Люди,Чарльз Виндзор,
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