На подкасте Дакса Шепарда принц Гарри рассказал об утечке своих обнаженных фото. Об этом сообщает издание The Independent.

Ведущий подкаста напомнил Гарри о скандале, разразившемся в 2012 году из-за публикации фотографий, на которых принц красовался без одежды.

«Из всей королевской семьи я знал только вас, причем исключительно потому, что вы были на тех потрясающих кадрах из Вегаса, — признался Шепард. — Я буквально сказал себе: "Этот парень умеет погулять!"».

Гарри рассказал, что в августе 2012 года поехал в Лас-Вегас, чтобы повеселиться с друзьями перед службой в Афганистане. Его сфотографировали, когда они играли в бильярд на раздевание.

«Но я хотя бы не устраивал стриптиз на Лас-Вегас-Стрип и не бегал раздетым догола», — пошутил принц.

Снимки Гарри, на которых он был запечатлен обнаженным вместе с некой девушкой, появились сначала на сайте TMZ.com, а затем на первых полосах британских таблоидов. Королевская семья подтвердила их подлинность.