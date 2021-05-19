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Принц Гарри рассказал об утечке своих обнаженных фото после игры на раздевание

Lenta.ru
44 минуты назад
На подкасте Дакса Шепарда принц Гарри рассказал об утечке своих обнаженных фото. Об этом сообщает издание The Independent.
Принц Гарри рассказал об утечке своих обнаженных фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Ведущий подкаста напомнил Гарри о скандале, разразившемся в 2012 году из-за публикации фотографий, на которых принц красовался без одежды.
«Из всей королевской семьи я знал только вас, причем исключительно потому, что вы были на тех потрясающих кадрах из Вегаса, — признался Шепард. — Я буквально сказал себе: "Этот парень умеет погулять!"».
Гарри рассказал, что в августе 2012 года поехал в Лас-Вегас, чтобы повеселиться с друзьями перед службой в Афганистане. Его сфотографировали, когда они играли в бильярд на раздевание.
«Но я хотя бы не устраивал стриптиз на Лас-Вегас-Стрип и не бегал раздетым догола», — пошутил принц.
Снимки Гарри, на которых он был запечатлен обнаженным вместе с некой девушкой, появились сначала на сайте TMZ.com, а затем на первых полосах британских таблоидов. Королевская семья подтвердила их подлинность.
После возвращения из Афганистана принц заявил, что подвел себя, родственников и многих других. По его словам, он надеялся на то, что в компании приятелей может рассчитывать на невмешательство в его личную жизнь.
Люди,принц Гарри,
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