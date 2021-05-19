Концерт ко Дню рождения Найка Борзова 20 мая в «Главклубе»

Концерт ко дню рождения: Найк Борзов выступит на сцене «Главклуба» 20 мая!

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире.

Найк Борзов – певец, композитор, поэт, родоначальник инди-движения в России. Свою сольную карьеру начал в 90-х, а на всю страну прославился сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза».

Сегодня на счету Найка 11 сольных альбомов, последний из которых — «Капля крови создателя» — вышел в 2020 году во время пандемии.