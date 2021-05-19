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Концерт ко Дню рождения Найка Борзова 20 мая в «Главклубе»

Партнерский материал
47 минут назад
Концерт ко дню рождения: Найк Борзов выступит на сцене «Главклуба» 20 мая!
Концерт ко Дню рождения Найка Борзова 20 мая в «Главклубе»
Фото: Партнерский материалПартнерский материал
«Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире.
Найк Борзов – певец, композитор, поэт, родоначальник инди-движения в России. Свою сольную карьеру начал в 90-х, а на всю страну прославился сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза».
Сегодня на счету Найка 11 сольных альбомов, последний из которых — «Капля крови создателя» — вышел в 2020 году во время пандемии.
Любимые песни и музыкальные сюрпризы, невероятно теплая и праздничная атмосфера, бесконечные космические энергии – все это на концерте Найка Борзова 20 мая в «Главклубе». Готовьте поздравления и до встречи!
Больше информации на сайте: https://glavclub.com/naik-borzov
Люди,Найк Борзов,
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