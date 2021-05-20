Ампутация и схватка с ягуаром: жуткие истории спасения

Большинство путешественников порой и представить не могут, как смерть дышит им в лицо среди глуши. А для некоторых это стало страшной реальностью. Мы уже писали о британской журналистке, которая провела в пустыне четверо суток со сломанным тазом и выжила, употребляя собственную мочу. Она — не единственная, кому пришлось бороться со смертью один на один без надежды на спасение. От ампутации конечностей до поедания змей, ящериц и лягушек: эти истории выживания заставят вас содрогнуться.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Триллеры о выживании в диких условиях кажутся зрителям чем-то далеким и нереальным. Однако некоторым путешественникам на своей шкуре пришлось ощутить холодок смерти, когда они оказались в глухих местах без надежды на спасение. Тем не менее, им удалось преодолеть страх, трудности и боль и развернуться на пороге того света в сторону жизни.

Ампутация собственной руки карманным ножом

Фильм Дэнни Бойла «127 часов» кажется фантастикой, но ужасная история мужчины, который упал в каньон, застрял между валунами и вынужден был отрезать себе руку, основана на реальных событиях.

Скалолаз Арон Ралстон в одиночку отправился покорять каньон Блю Джон на юго-востоке штата Юта в 2003 году. Внезапно его правую руку придавил огромный валун. Мужчина не мог освободить ее в течение шести дней.

Путешественник никому не сказал, куда именно он собирается. Он взял с собой только литр воды, два бутерброда и несколько шоколадок. После того как Арон несколько дней рационально распределял воду и пил собственную мочу, мужчина понял, что у него есть только один выход — отрезать себе руку. Но его маленький карманный нож не смог перерезать кость.

Приготовившись умереть, Арон вырезал на камне свое имя, дату рождения и предполагаемую дату смерти и записал прощальное видео на камеру, которую взял с собой в поход. У американца начались галлюцинации: он видел, как играет с маленьким ребенком, теряя часть правой руки. Это видение придало ему сил сломать конечность. Так он смог высвободиться из-под валуна.

Скалолаз выбрался из каньона и прошел 11 км, пока не встретил людей.

Бензин для дезинфекции ран, в которых завелись личинки

Джулиана Кёпке была уверена, что наступили финальные минуты ее жизни, когда их самолет бросало вверх и вниз посреди ужасной грозы. Она взглянула на мать, которая сидела рядом, и услышала ее последние слова: «Вот и все. Все кончено».

В 1971 году девушка стала единственной выжившей в авиакатастрофе рейса LANSA Flight 508, в которой погиб 91 человек. Самолет потерпел крушение посреди амазонских джунглей, а Джулиана упала на землю с высоты 2800 м. Она была пристегнута ремнем к сиденью, и это смягчило удар.

Раненая пассажирка в течение 11 дней скиталась в джунглях и пила воду из источников. Страдая от галлюцинаций, девушка вышла к лачуге, неподалеку от которой нашла старый лодочный мотор и литр бензина. Девушка вспомнила, как у их собаки была похожая инфекция и отец поливал ее керосином. Она использовала горючее для дезинфекции раны на правой руке, в которой уже завелись личинки. Затем Джулия извлекла из раны около 30 червей.

Вскоре девушку спасли люди, которые проходили неподалеку.

71 день на рационе из лягушек, змей и ящериц

В 2006 году Рики Меги прошел через настоящий ад, проведя в австралийских пустынях 71 день. Мужчина давал противоречивые сведения о том, как он там оказался. Сначала он рассказывал, что у него сломался автомобиль. Затем путешественник сменил версию, сообщив, что его машину угнала вооруженная банда.

Тем не менее, он действительно провел в глуши так много времени. Врач, проводивший осмотр австралийца после спасения, подтвердил, что пациент находился в экстремальных условиях.

Рики боролся за жизнь в пустыне Танами, где температура воздуха днем достигает 40°C, а ночью тело пронизывает холод. Австралиец смог выжить, питаясь мелкими животными — лягушками, ящерицами и змеями. Он пил дождевую воду, которую иногда удавалось собрать.

Мужчину случайно заметили и спасли возле Кэтрина. Затем его отправили в больницу в Дарвин.

Борьба с ягуаром и обезьяны на обед

Как и Джулиана Кёпке, израильский путешественник Йосси Гинсберг ощутил на своей шкуре, какими жестокими могут быть джунгли. В 1981 году он три недели бродил по непроходимым тропическим лесам Боливии.

Его невероятная история выживания стала основой для сюжета психологического триллера «Джунгли», в котором в 2017 году снялся Дэниэл Рэдклифф

Израильтянин приехал в Боливию. В Ла-Пасе он познакомился с австрийцем, Карлом Рупрехтером, который убедил Йосси присоединиться к нему и еще двум товарищам и отправиться в поход в чащу южноамериканских тропических лесов.

BigPicture.ru

Проведя в походе несколько дней, путешественники заблудились. Они страдали от голода и усталости. Гинсберг рассказывал, что ел обезьян, чтобы выжить. Группа бродила в джунглях около двух недель, затем мужчины разделились. Йосси с фотографом Кевином решили продолжать путь на самодельном плоту. Сооружение вскоре разбилось в щепки, а мужчины попали в сильное течение, которое разбросало их в разные стороны.

Путешественнику пришлось отбиваться от дикого кабана и страдать от укусов термитов. На шестую ночь самостоятельного пребывания в джунглях на него напал голодный ягуар. У мужчины не было оружия, поэтому он использовал спрей от москитов и зажигалку, чтобы сделать огненную вспышку. Таким образом у него получилось отогнать дикую кошку.

Вскоре у Йосси появились галлюцинации. Ему представилась спутница, которая будто шла рядом. Кожа на его ногах содралась до костей, плоть свисала кусками.

Израильтянина спасли, после того как его спутник, Кевин, добрался до поселения, взял подмогу и вернулся на поиски Йосси. Других товарищей, Маркуса и Карла, так и не нашли.

76 дней на волнах с акулами

Страшно заблудиться на суше, но еще хуже оказаться в открытом водном пространстве. Американский мореплаватель Стивен Каллахэн провел 76 дней в одиночку посреди бушующих волн, отбиваясь от атакующих его акул.

В 1981 году Стивен отправился в плавание по Атлантическому океану на лодке длиной 6,5 метров. Путешествие от Род-Айленда шло благополучно, но путь от Канарских островов по направлению к Антигуа превратился в опасный дрейф.

Лодка мореплавателя наткнулась на неизвестный предмет во время сильного шторма и из-за повреждения начала тонуть. Стивен прыгнул в надувной плот, рассчитанный на шесть человек, и стал дрейфовать на бушующих волнах. К счастью, ему удалось достать из воды спальный мешок и предметы первой необходимости, перед тем как лодка пошла ко дну.

Дрейфуя в открытом океане в течение многих дней, мужчина выжил, ловя рыбу с помощью гарпуна и собирая дождевую воду. Однажды он пробил плот, но смог удержать его на плаву, успев сделать заплатку. Все время путешественника окружали голодные акулы.

BigPicture.ru

Несмотря на то что Стивен использовал сигнальные огни и даже видел корабли на горизонте, никто его не спас. Благодаря воле случая, мужчину заметили рыбаки из Гваделупы и доставили мореплавателя на сушу. Это произошло на 76 й день путешествия.

Лапша быстрого приготовления на раскаленной крыше автомобиля в Гранд-Каньоне

Студентка Эмбер Ван Хек в 2017 году провела пять дней в труднопроходимой местности Гранд-Каньона. Она застряла там по дороге из Аризоны в Техас: в автомобиле закончился бензин. Справившись с паникой, девушка использовала все свои знания, чтобы выжить в пустыне, ожидая спасения.

Американка разделила свои продовольственные запасы на 23 дня. Она ела орехи, семечки, сухофрукты и готовила лапшу на раскаленной крыше автомобиля в самое жаркое время дня. Кроме того, Эмбер выложила из камней на земле трехметровые слова SOS и HELP, а по ночам включала фонарь, направляя его луч в небо.

Через пять дней студентка решила бросить автомобиль и прошла больше 17 км, чтобы поймать телефонную сеть. Девушка оставила возле машины записки для спасателей. Воздушная скорая помощь случайно обнаружила Эмбер и эвакуировала ее из пустыни.

Замороженная водка и печенье

Еще одна группа оказалась посреди австралийских дебрей и сумасшедшей жары в ноябре прошлого года. Тамра Макбит-Райли, Клэр Хокридж и Ху Тэн бродили в глуши, после того как их автомобиль застрял неподалеку от русла реки Хью на Северной Территории. Только двое из них смогли вернуться живыми.

Через три дня путешественники решили разделиться, чтобы скорее найти помощь. Первой обнаружили Тамру, которая осталась возле автомобиля со своей собакой Раей, побоявшись идти дальше вместе с животным. В дневную жару они прятались под машиной, а ночью спали в ней.

Тамра израсходовала все запасы воды, печенья, лапши быстрого приготовления и замороженной водки. Затем она прошла с собакой 1,6 км и набрела на яму с водой. Женщина прокипятила ее и процедила сквозь рубашку, чтобы ее можно было пить.