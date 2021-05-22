За что казнили старшего сына Есенина

Жизнь самого переводимого в мире русского поэта Сергея Есенина оборвалась в возрасте 30 лет. Он был человеком ярким, смелым, харизматичным и в то же время крайне любвеобильным. После себя Сергей оставил четверо детей - Юрия, Константина, Татьяну и Александра. Жизнь каждого из них была полна сложностей, но трагичнее всего сложилась судьба старшего сына поэта. Подробнее в материале «Рамблера».

Первый сын Есенина родился 21 декабря 1914 года. Его окрестили Георгием, но все называли мальчика Юрой. С матерью Юры — Анной Романовной Изрядновой поэт познакомился в марте 1913 года, в типографии, где оба работали. Сына Есенин очень ждал и даже написал в честь его рождения стихотворение:

Будь Юрием, москвич.

Живи, в лесу аукай.

И ты увидишь сон свой наяву.

Давным-давно твой тезка Юрий Долгорукий

Тебе в подарок основал Москву.

Но идиллия длилась недолго. Уже в начале 1915 года Есенин жил отдельно, а вскоре уехал в Петроград. Анне деньгами помогал, но, судя по редким любительским снимкам, жила она с сыном небогато.

Старший сын Юрий

Юрий рано начал писать стихи. Стихи отца он знал наизусть. После школы окончил авиационный техникум, некоторое время работал в Академии имени Жуковского. Однажды в 1934 году, в компании, где был и Юрий, заговорили о том, что хорошо бы бросить бомбу на Кремль. На следующий день разговор был благополучно забыт, но внезапно «всплыл» через год, когда Юрий уже служил в армии, в Хабаровске. Там его и арестовали. При этом Юрий долгое время не мог понять причину ареста — ведь он не знал, что один из тех, кто был за год до этого в той нетрезвой компании, был арестован по другому делу и почему-то решил вспомнить тот эпизод.