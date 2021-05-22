Что смущало современников во внешности Екатерины II

Несмотря на то, что русскую императрицу сравнивали с Клеопатрой и называли «Северной Семирамидой», большинство ее красивой не видели, да и она сама комплексовала по поводу внешности. "Рабмлер" расскажет об этом подробнее.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Статная

Польский историк Казимир Валишевский писал, что в глазах всех современников Екатерина II была величественной и грозной. Именно такой, какой должна быть императрица. Многие отмечали ее высокий рост, который позволял ей «выситься над толпой». Хотя в реальности она была низкого роста, однако австрийский дипломат Шарль-Жозеф де Линь писал, что маленький рост русской императрицы «как-то не замечаешь» на фоне ее характера.

Широкий лоб

Считалось, что у Екатерины мужские черты лица: крупный нос, подбородок и широкий лоб. При этом все определяли ее лицо как приятное и правильное. Кстати, широкий лоб в России всегда считался признаком ума, но Екатерина никогда не считала себя слишком уж умной. Зато ей всегда хватало мудрости не пускаться в споры, она легко могла соглаться с тем, кто предлагал идеи более незаурядные, чем ее собственные.

Полнота