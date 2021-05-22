Как комсомолец Радуев стал самым опасным террористом

Салман Радуев , о котором российские граждане впервые узнали в 1992 году в связи с конфликтом на абхазской границе, входил в число наиболее одиозных боевиков 90-х. Однако в советский период этот ответственный комсомолец ничем не выдавал в себе будущего террориста.

Фото: Русская семерка Русская семерка

По кличке «Титаник»

Салман Радуев один из наиболее известных террористов первой чеченской и начала второй чеченской войн – генерал «Армии Джохара Дудаева», организатор целого ряда громких терактов на территории Российской Федерации, участник многочисленных ограблений поездов. По словам окружения, Радуев умел играть на публику, был самолюбивым, жестоким, властным, напористым, честолюбивым.

В начале марта 1996 года Радуев должен был погибнуть – его УАЗ попал под обстрел федеральных войск. Пуля пробила террористу нос, левый глаз, вышла из черепа и убила охранника, сидевшего сзади. Но сам Радуев выжил. Его кое-как подлатали чеченские врачи, а затем переправили в Германию, где пострадавшему полностью восстановили левую часть лица: слепили новый нос, глаз заменили стеклянным, а дырку в черепе закрыли титаном. Так, к изменившемуся до неузнаваемости Радуеву прилипло прозвище «Титаник».

Уже в ноябре 1996 года Радуев заявил о своем желании участвовать в выборах Чеченской республике Ичкерия в качестве претендента на пост вице-президента при условии, что пост самого президента займет «достойный кандидат». Радуев мечтал превратить Чечню во второй Кувейт: засадить республику садами, украсить фонтанами, дворцами и нефтяными вышками.

После целого ряда покушений Радуев вел очень скрытный образ жизни, однако несмотря на повышенные меры безопасности 13 марта 2000 года экстремист был задержан в Чечне российским спецназом, доставлен в Москву и помещен в СИЗО Лефортово . Его осудили за терроризм и приговорили к пожизненному лишению свободы. Умер Радуев 14 декабря 2002 года в больнице колонии «Белый лебедь» в результате обширных внутренних кровотечений.

Простой советский парень

Во время суда Радуев неоднократно извинялся и заявлял, что он не бандит, просто защищал то, что любил с самого детства. И вправду, детство и молодость Салмана Радуева не предвещали ничего криминального.

Родился будущий террорист в 1967 году в чеченском городе Гудермес, его родители принадлежали к тейпу Гордалой. Учился в гудермесской школе 3, по другим данным 4, которую, по собственному признанию, окончил с отличием. В школе он вступил в ряды ВЛКСМ и, по словам одноклассников, был настоящим комсомольским активистом и в добавок руководителем атеистического кружка, за что ему частенько доставалось от товарищей.

После окончания школы Радуев остался в Гудермесе, с весны 1985 года работая штукатуром в стройотряде горторга. Там его и призвали в армию. В рядах Вооруженных сил СССР Радуев вступил в КПСС , все так же оставаясь ответственным и дисциплинированным гражданином.

После демобилизации новоиспеченный коммунист идет на комсомольскую работу, занимая одну из должностей в Чечено-Ингушского обкоме ВЛКСМ. Первое время он регулярно участвовал в организации работы ударных стройотрядов, сопровождал комсомольцев на стройки в Комсомольск-на-Амуре, Волгодонск и другие важные строительные объекты в различных частях СССР.

10 января 1996 года, давая интервью газете «Московский комсомолец», Радуев сообщил, что у него «за плечами высшее экономическое образование, аспирантура и почти готовая кандидатская». Однако вероятнее всего эта информация не соответствует действительности, по крайне мере, документально ее подтвердить нельзя.

Достоверно известно, что Радуев учился на заочном отделении Института народного хозяйства в Ростове-на-Дону по специальности «планирование промышленности», но, по некоторым данным, он его так и не закончил, так как был отчислен со второго курса. В дальнейшем Радуев поступил на экономический факультет хасавюртского филиала Махачкалинского института управления, бизнеса и права.

Видимо, и с этим вузом у Радуева не сложилось. После увольнения из вооруженных сил в запас он был принят в СПТУ 24 своего родного города мастером газосварочного дела, но комсомольскую работу не забросил: он становится членом Чечено-Ингушского республиканского комитета ВЛКСМ.

Как комсомолец Радуев зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: начав еще в армии заместителем секретаря комсомольской организации части, он прошел путь от освобожденного от производства секретаря комитета комсомола в СПТУ до инструктора одного из отделов в республиканском комитете ВЛКСМ.

Расторопный комсомолец

Друзья Салмана Радуева отмечают одну его весьма характерную черту – расторопность. Он отнюдь не из патриотических или идеологических побуждений вступил в ряды коммунистической партии Советского Союза. Благодаря партбилету сержант запаса смог пробиться в инструкторы Чечено-Ингушского республиканского комитета ВЛКСМ.

Радуев оказался расторопным и в перестроечные годы, воспользовавшись моментом, когда власти разрешили создание коммерческих предприятий при комсомольских организациях. Радуев не мешкая занялся внешнеторговой деятельностью и поступил в высшую школу менеджмента при Болгарской академии наук в городе Варне. Там же начинающий предприниматель учредил несколько фирм. Говорят, дела у Радуева шли весьма неплохо. Видимо, чтобы придать себе вес, он и стал заявлять корреспондентам, что имеет высшее экономическое образование и кандидатскую степень.

В 1991 году, как только новоизбранный президент Чечни Джохар Дудаев объявил о выходе республики из состава России, 25-летний бизнесмен открыл в родном Гудермесе вербовочный пункт «Президентских беретов». В Чечне вербовкой мог заниматься кто угодно, были бы деньги. Но Радуев не просто вербовал солдат, он еще придумал эффектный ритуал, в ходе которого свежеиспеченные «береты» присягали Джохару Дудаеву: горцы маршировали отточенным шагом, вскидывали на плечо «калаши» и в унисон выкрикивали слова страшной клятвы.

Радуев не упустил шанса сблизиться с Дудаевым. И чтобы закрепить свое нахождение в высших эшелонах власти объявленной Ичкерии вчерашний комсомольский функционер, по словам председателя Конституционного суда Чечни Ихвана Гериханова, женился на дочери троюродного брата президента Джохара Дудаева.

В 1992 году у Радуева родился сын, которого он поспешил назвать Джохаром. По слухам, якобы в знак признательности Дудаев назначил Радуева префектом Гудермесского района. Теперь у новоявленного чиновника открывались необозримые перспективы. В своем родном городе Радуев создал институт бизнеса и права, где все чеченские префекты должны были проходить курсы управления.