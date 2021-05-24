«Одному выживать легче»: священник о жизни в Нью-Йорке

Протоиерей Эдуард* переехал в Нью-Йорк в 2017 году и остался. Свою историю священнослужитель рассказал «Рамблеру».

Фото: Личный архив Личный архив

Я родился и вырос в Артемовске (прим.редакции — сейчас Бахмут) Донецкой области, но после распада СССР переехал в Россию. Священнический сан принял в 1984 году, а в 1991 перешел в РПЦЗ ( Русская православная церковь заграницей). Во время своего служения я объездил половину России, в 1995 году посетил Чили и Аргентину, с 1999 по 2001 год служил в Германии, в 2002 году переехал в Иерусалим. После объединения церквей больше десяти лет служил в России. В 2017 году у меня появилась возможность уехать в Нью-Йорк и в настоящее время я служу в Знаменском соборе на Манхэттене.

В Америке значительная православная община, если учитывать все автокефалии (в частности, Сербская, Константинопольская и другие). Однако местных священников не хватает, так как ставка не позволяет обеспечить семью — Нью-Йорк дорогой город. Поэтому их привлекают из других стран. Похожие проблемы и у католической церкви — обет целибата многих отпугивает, поэтому часто привлекают священнослужителей из стран Африки.

Так как моим оформлением занималась церковная организация, я довольно быстро получил рабочую религиозную визу, жилье также оплачивает организация. Но в большинстве своем русскоязычным эмигрантам (которые и составляют большинство наших прихожан) нелегко легализоваться в США, особенно в настоящее время.

Личный архив

Многие из них приезжают в США по туристической визе и остаются в стране нелегально. Эмигранты, которые не владеют английским языком, обычно работают на Брайтон-Бич, у русскоязычных предпринимателей. По словам прихожан, если позволяет категория водительских прав, можно стать дальнобойщиком, водители большегрузов часто обходятся минимальным запасом слов. Легче найти себя обладателям рабочих специальностей, сложнее — людям творческих профессий, чувствительных Нью-Йорк быстро разочаровывает. Они обычно занимаются неквалифицированным трудом (музыкант-грузчик — здесь довольно распространенное явление), а творят в свободное время.

Но долго предаваться унынию в этом городе сложно, он все время пульсирует энергией, каким-то упорным оптимизмом. В некотором смысле Нью-Йорк напоминает Москву, однако он в целом более расслабленный, менее суетливый, чем наша столица, даже в центре. Для повседневного общения с местными я использую электронный переводчик, но в основном общаюсь с нашими эмигрантами.

Самые известные достопримечательности я обошел еще в первые месяцы, больше всего люблю Центральный парк. Нью-Йорк вообще располагает к длительным прогулкам, несмотря на то, что это город небоскребов и деловой центр страны.

Личный архив

С приходом пандемии повседневная жизнь осложнилась, общения стало меньше, так как посещать службы прихожанам было нельзя, службы шли в видеотрансляции. Но сейчас все постепенно входит в привычную колею. Люди не забывают о мерах предосторожности (например, в парках стараются соблюдать социальную дистанцию), но напряжение, царившее в 2020 году, постепенно уходят. Хотя у меня есть медицинская страховка, я еще не обращался за помощью, только сделал прививку от коронавируса, 3 июня буду делать вторую.

Нельзя сказать, что американская кухня меня чем-то удивила, но стейки понравились. Недостатка в русских продуктах нет — достаточно заглянуть в любой магазин на Брайтон-Бич. А вообще я предпочитаю китайскую еду, как говорится, дешево и сердито. Мои повседневные расходы составляют примерно пятнадцать долларов в день, соответственно 450 долларов в месяц. Ежемесячные налоговые вычеты — около ста долларов. Разумеется, людям с детьми или с запросами в такую сумму не уложиться.

Личный архив

До пандемии я два раза в год брал отпуск, чтобы навестить родственников в России и Украине, однако в 2020 году пришлось отказаться от своих планов. Сейчас я жду продления визы и не могу покинуть страну, поэтому в планах — увидеть западное побережье, Калифорнию, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Манхэттен — тихий и безопасный район, но в целом криминальная остановка в городе усложнилась после событий 2020 года, частично из-за пандемии, частично — из-за протестов после убийства Джорджа Флойда . В 2017 году было гораздо спокойнее, даже Бронкс не оправдывал своей репутации бандитских трущоб, так как давно превратился в «спальник». В метро также в целом было спокойнее даже по вечерам. Но протесты 2020 года сильно встряхнули город. Я заметил, что мнения наших соотечественников разделились — одни попытались понять суть конфликта, но других хаос и бездействие полиции скорее смутили и напугали.

Сам я ценю свободу, но не люблю крайностей и считаю, что во всем должна быть золотая середина — и в полицейских полномочиях, и в проявлениях гражданской активности. Помнится, Довлатов говорил, что свобода равно благосклонна к дурному и хорошему. И именно в США это чувствуется как ни в одной другой стране. Поэтому эту особенность американской жизни нужно только принять или уехать.

Личный архив

О приезде сюда не жалею, но я не собирался покорять Нью-Йорк, а ехал за свободой, возможностью сосредоточиться только на церковном служении без административных обязанностей.

Почему Америка? Ее можно назвать интернациональной страной, она более проницаема и легче впитывает любые национальные особенности и традиции. Здесь легко чувствовать себя гражданином мира (кем я себя и ощущаю). Особенно заметно это в сравнении с немецкой провинцией (я служил в маленьком баварском городке-курорте), Израилем и Южной Америкой. Кроме того, Чили и Аргентина — в основном католические страны, там совсем небольшая православная община.

Но я не исключаю своего возвращения в Россию или Украину, например, когда выйду на пенсию. Кроме того, мое руководство также может перевести меня в другую страну, к такому варианту развития событий я тоже готов.

Личный архив

Арабская демонстрация на Таймс-сквер в поддержку палестинцев.

Мой опыт довольно нетипичный, специфический, но до пандемии переехать в страну было легче. Сейчас же и местные, и приезжие столкнулись с безработицей, особенно в сфере услуг (например, косметические салоны). Если трудоустройство было официальным, то можно получить пособие — 200 долларов в неделю. Кроме того, потерявших работу в период пандемии фактически запретили выселять из съемного жилья, хотя многие не платят за аренду уже больше полугода. Поэтому сейчас стоит сто раз подумать, прежде чем решиться на переезд, особенно семьям с детьми. Одному выживать в Нью-Йорке легче. Америка — страна для сильных и выносливых.

До пандемии Нью-Йорк был похож на огромную киноплощадку — я то и дело встречал съемочные группы, однажды съемки были непосредственно около нашего храма. Сейчас из-за коронавирусных ограничений организовать процесс сложнее. Что касается знаменитостей, то они, конечно, не гуляют по улицам толпами. Лично я как-то раз видел Дженнифер Лопес в окружении телохранителей. Помню, что больше всего меня поразил ее миниатюрный рост — особенно по сравнению с охранниками.