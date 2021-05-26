Голоса в голове: чем запомнился целитель Аллан Чумак

Российский телевизионный экстрасенс Аллан Чумак мог бы отпраздновать 26 мая свое 86-летие. Увы, он скончался в 2017 году, прожив 82 года.

Чумак обрел популярность в 1989 году, когда начал проводить так называемые телевизионные сеансы исцеления. Поначалу ему выделили блок в программе "Это вы можете", а затем у него появилась собственная передача.

По популярности с ним мог сравниться лишь Анатолий Кашпировский . Люди были в восторге от способностей Чумака, природу которых он долгое время не понимал, но по прошествии многих лет смог сформулировать свою собственное объяснение:

"Я очень много говорю о единстве мира и взаимодействии. Мы должны понимать что мы едины с этим миром. Мы абсолютно разные, у нас разные весовые категории, разный цвет глаз, все разное. И тем не менее мы едины с этим миром и со всеми людьми на земном шаре",

- сказал Аллан Чумак в своем интервью для программы "В гостях у Дмитрия Гордона ".

"А если мы едины, и ко мне обращается человек за помощью, а я могу только по телефону ему помочь, то я становлюсь им. В той задаче, которая стоит передо мной. И тогда мне ничего передавать не надо ни за десять тысяч километров, ни за двадцать мне ничего передавать не надо. И во мне пропечатываются все его проблемы: и больное ухо, и геморрой, и сердце. Что мне остается делать? Себя лечить".

Чумак утверждал, что он имел способность "пропечатывать" в себе болезни обратившегося, и тогда начинал лечить себя, а улучшение состояния передавалось по обратной цепочке исходному человеку. Он называл это единством организмов и утверждал, что полностью понимает всю систему происходящего процесса.

Любопытно, что со своими экстрасенсорными способностями Чумак не родился - это приобретенный навык. У него два высших образования: физкультурное и журналистское. Однажды, выполняя редакционное задание, ему была поставлена задача сделать материал о шарлатанах-целителях. Именно в тот период времени, по утверждениям Чумака, он впервые почувствовал силу внутри себя.

Он неоднократно говорил о голосах в голове, которые диктовали ему, что нужно делать, чтобы вылечить человека. Однако никогда не понимал, почему выбор "пал" именно на него.

Во время своих десятиминутных сеансов Чумак предлагал телезрителям поставить перед телевизором банки, бутылки с водой или кремы в тюбиках и расслабиться. Затем он шевелил губами, не произнося внятных слов, жестикулировал руками и, таким образом, "заряжал объекты". Он утверждал, что предметы, на которыми поработал целитель, были способны излечить рак и другие серьезные болезни, а также справиться с преступностью и другими происшествиями.

Также он "заряжал" свои собственные фотографии и предлагал всем нуждающимся водить ими вдоль тела на протяжении 20 минут. Якобы, это способствовало восстановлению организма.

Правда, спустя несколько лет Минздрав запретил телевизионное целительство, и экстрасенс остался не у дел.

В быту Аллан Чумак был человеком жизнерадостным и простым. У него был жена Людмила и двое детей. Ко все происходящим в его жизни событиям Чумак старался относиться философски и искать плюсы:

"Все, что материально, все восстановимо",

- сказал он, комментируя два ограбления своей квартиры с разницей лишь в две недели.

"Мы живы, здоровы, надо радоваться жизни".

За свою карьеру целителя Чумак успел написать несколько книг и даже попробовал себя в политике, хоть и неудачно. Впрочем, миру он запомнился именно как телевизионный целитель и яркий представитель советской и постсоветской эпохи.

В одном из своих интервью он говорил: