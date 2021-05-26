«Ад, в котором я живу»: во что британка превратила дом

Ад можно создать своими руками даже при жизни на земле. 47-летняя жительница Дадли, графство Западный Мидлендс, весьма в этом преуспела. Барахольщица собрала в небольшой квартире такое огромное количество мусора, что уже не может выйти из своей спальни. Она живет со своей кошкой в окружении фекалий, бутылок с мочой и посуды с личинками насекомых. Дом-мусорник стал представлять настоящую угрозу, ведь он превратиться в очаг распространения опасных инфекций.

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Узнайте, что привело женщину к жизни в таком кошмаре и чем закончилась история о мусорном аде из нашего материала.

Женщине пришлось справлять нужду в пустые бутылки из-под газировки, потому что она не могла пробраться к туалету через груды мусора. Это не первая подобная ситуация: два года назад барахольщица уже вызывала специалистов, которым понадобилось несколько дней, чтобы очистить помещение от хлама. Но история повторилась.

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47-летняя Салли живет в 18-этажной высотке в Дадли вместе с котом Кастэрдом среди гор немытых тарелок с отходами и личинками, которые в них завелись. Обстановка в небольшой квартире напоминает зловонный ад.

Кошмар, который творится в доме, начался после смерти матери Салли, когда барахольщице пришлось ухаживать за своим больным отцом. Салли, квартира которой превратилась в свалку, решили помочь специалисты из британского реалити-шоу «Барахольщики» («Hoard­ers»). Женщина призналась, что дело не только в том, что она не может выбросить весь хлам, но и в том, что не хочет, чтобы ее беспокоили. Она признает, что стала мусорной барахольщицей. Насекомые ползают прямо по хозяйке, а в своей спальне она не спит уже в течение 13 лет.

Готовит и ест Салли прямо в кровати, потому что кухня переполнена пустыми коробками и консервными банками, бумажными стаканчиками и тарелками, пакетами и объедками. Женщина спит посреди открытых банок с едой и кусков заплесневелого хлеба.

Специалисты, прибывшие на место, были шокированы увиденным. Они не думали, что ситуация настолько ужасна. Обстановка в доме стала опасной для жизни и несла биологическую угрозу, становясь рассадником инфекций.

Несмотря на всю сложность обстоятельств, профессионалы из реалити-шоу смогли справиться с задачей и вынесли из квартиры около тонны мусора. Они считают, что женщина страдает психологическими расстройствами. Салли не хотела принимать их помощь.

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Специалистам по уборке пришлось работать четыре дня, чтобы очистить помещение от хлама. Сначала Салли не хотела принимать их помощь. Но когда квартира впервые за много лет засияла чистотой, женщина была в восторге и плакала от счастья. Барахольщица пообещала, что будет соблюдать порядок в доме и не повторит прошлых ошибок. Наконец, Салли смогла зайти в спальню и лечь на свою кровать.