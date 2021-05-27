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Американка выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных

Lenta.ruиещё 2
10 часов назад
В американском штате Огайо объявлены первые победители лотереи для вакцинированных. Как сообщает NBC News, Эбигей Бугенске из города Сильвертон Эбигей Бугенске получила один миллион долларов, а школьник Джозеф Костелло из Энглвуда выиграл полную оплату своего будущего обучения.
Американка выиграла миллион долларов в лотерее
Фото: Megan Jelinger / ReutersMegan Jelinger / Reuters
Отмечается, что стипендия покроет расходы на обучение в любом университете или колледже штата, а также проживание и питание на протяжении четырех лет. Как отметил губернатор штата Майк Девайн, некоторые люди могут счесть эту идею «безумной» и «пустой тратой денег». В то же время он подчеркнул, что практически сразу после объявления в штате произошел всплеск регистрации вакцин: по данным его штаба, количество прививок увеличилось на 28 процентов.
Лотерея Vax-a-Million была организована по инициативе Девайна с целью популяризировать вакцинацию от COVID-19. Получившие хотя бы одну прививку автоматически попадают в список участников. Победителей будут объявлять каждую среду до 23 июня. В общей сложности призы получат десять человек: пять взрослых и пять подростков. Подобные лотереи также были запущены в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. А в штатах Нью-Джерси и Коннектикут власти заключили сделки с барами и пивоварнями: любой житель, недавно получивший вакцину, имеет право на бесплатный напиток.
Люди,телеканал NBC,
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