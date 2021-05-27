Американка выиграла миллион долларов в лотерее

Отмечается, что стипендия покроет расходы на обучение в любом университете или колледже штата, а также проживание и питание на протяжении четырех лет. Как отметил губернатор штата Майк Девайн, некоторые люди могут счесть эту идею «безумной» и «пустой тратой денег». В то же время он подчеркнул, что практически сразу после объявления в штате произошел всплеск регистрации вакцин: по данным его штаба, количество прививок увеличилось на 28 процентов.