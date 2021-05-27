Американка выиграла миллион долларов в лотерее

Лотерея Vax-a-Million была организована по инициативе Девайна с целью популяризировать вакцинацию от COVID-19. Получившие хотя бы одну прививку автоматически попадают в список участников. Победителей будут объявлять каждую среду до 23 июня. В общей сложности призы получат десять человек: пять взрослых и пять подростков. Подобные лотереи также были запущены
в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. А в штатах Нью-Джерси и Коннектикут власти заключили сделки с барами и пивоварнями: любой житель, недавно получивший вакцину, имеет право на бесплатный напиток.