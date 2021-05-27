Несостоявшиеся профессии русских правителей

У каждого человека есть увлечения, которыми он занимается в свободное время. Разные интересы развивают кругозор и обогащают людей. Психологи вообще уверены, что хобби человека, по сути, является его несостоявшейся профессией. Тем интереснее посмотреть, кем могли бы стать российские правители, имевшие как вполне обычные, так и незаурядные хобби. Читайте об этом в материале “Рамблера”.

Фото: Paul Delaroche, Portrait of Peter the Great,1838 Paul Delaroche, Portrait of Peter the Great,1838

Ярослав Мудрый

Ярослав Владимирович , наверное, первым из русских правителей обзавелся полезным увлечением. Он обожал книги. Он первым из Киевских князей овладел грамотой и начал изучать иностранные языки. Чтение стало хобби Ярослава, получившего за свои увлечения прозвище Мудрый. Князь создал библиотеку, куда, по его просьбе привозили книги из Европы и Византии.

Петр I

Петр Великий оказался первым в нашей стране нумизматом. Ему очень нравилось собирать монеты, в итоге первый российский император собрал весьма внушительную коллекцию, в которой наряду с отечественными монетами нашли себе место греческие, арабские и другие. Петру особо были интересны монеты европейской чеканки, а самыми редкими и поистине бесценными император считал монеты Персии, Древнего Рима и Пелопоннеса.

Николай II

Интересное хобби было и у последнего русского императора: Николай II создал коллекцию скрипок. Она насчитывала 128 экспонатов, одним из самых ценных была скрипка Антонио Страдивари

Иосиф Сталин

Известно, что Сталин был ценителем кино, но кроме этого питал слабость к винам. Увлечением Иосифа Виссарионовича также являлось виноделие. По указанию Сталина в грузинские вина добавляли разные ягоды.

Леонид Брежнев