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Несостоявшиеся профессии русских правителей

Александра Нечаева
1 час назад
У каждого человека есть увлечения, которыми он занимается в свободное время. Разные интересы развивают кругозор и обогащают людей. Психологи вообще уверены, что хобби человека, по сути, является его несостоявшейся профессией. Тем интереснее посмотреть, кем могли бы стать российские правители, имевшие как вполне обычные, так и незаурядные хобби. Читайте об этом в материале “Рамблера”.
Несостоявшиеся профессии русских правителей
Фото: Paul Delaroche, Portrait of Peter the Great,1838Paul Delaroche, Portrait of Peter the Great,1838

Ярослав Мудрый

Ярослав Владимирович, наверное, первым из русских правителей обзавелся полезным увлечением. Он обожал книги. Он первым из Киевских князей овладел грамотой и начал изучать иностранные языки. Чтение стало хобби Ярослава, получившего за свои увлечения прозвище Мудрый. Князь создал библиотеку, куда, по его просьбе привозили книги из Европы и Византии.

Петр I

Петр Великий оказался первым в нашей стране нумизматом. Ему очень нравилось собирать монеты, в итоге первый российский император собрал весьма внушительную коллекцию, в которой наряду с отечественными монетами нашли себе место греческие, арабские и другие. Петру особо были интересны монеты европейской чеканки, а самыми редкими и поистине бесценными император считал монеты Персии, Древнего Рима и Пелопоннеса.

Николай II

Интересное хобби было и у последнего русского императора: Николай II создал коллекцию скрипок. Она насчитывала 128 экспонатов, одним из самых ценных была скрипка Антонио Страдивари.

Иосиф Сталин

Известно, что Сталин был ценителем кино, но кроме этого питал слабость к винам. Увлечением Иосифа Виссарионовича также являлось виноделие. По указанию Сталина в грузинские вина добавляли разные ягоды.

Леонид Брежнев

Опустим сейчас слабость генсека к орденам, наверняка у него их имелась большая коллекция. Другим увлечением Леонида Ильича была охота. Практически все выходные Брежнев посвящал своему хобби. Перед охотой егеря специально прикармливали кабанов, чтобы животные подходили как можно ближе к месту охоты.
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